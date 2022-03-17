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WOMAD UK 2022

17.03.2022


WOMAD UK 2022
Крупнейший британский и один из самых престижных в мире музыкально-танцевальный фестиваль world music WOMAD UK 2022 состоится в Чарльтон Парке с 28 по 31 июля. В этом году фестиваль пройдетт уже в сороковой раз. Естественно, к такой дате организаторы постарались собрать звездную команду исполнителей.

Главным хэдлайнером фестиваля надо признать многократную лауреатку премии Грэмми певицу и исполнителя собственных песен Анжелик Киджо (Angelique Kidjo) из Бенина. Она представит на фестивале свое шоу Remain in Light. Многого ожидают от выступления на WOMAD и от уникальной английской поэтессы Кей Темпест (Kae Tempest), смешивающей в своем творчестве классические рифмы с хип-хопом. В 2013 году она стала обладательницей престижной премии имени Теда Хьюза, выдаваемой с 2009 года за новые достижения в поэзии, выходящие за привычные рамки жанра. Еще одна звезда фестиваля – двухкратная номинантка Грэмми, певица и актриса из Мали Фатумата Диавара (Fatoumata Diawara). В программе WOMAD UK 2022 значатся также Нитин Соуни, A Certain Ratio, The Dhol Foundation, The Garifuna Collective и Сона Джобаре.

Помимо уже состоявшихся звезд фестиваль представляет также и много других исполнителей, чье восхождение к музыкальным вершинам еще только начинается. Среди них можно отметить турчанку Олджай Баир, Vision Collective, израильтянина Дуду Тасса, а также чисто женский марьячи-септет Mariachi Las Adelitas из Лондона.

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
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