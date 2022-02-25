JazzWeek: голос Джазмейи Хорн покорил Америку в феврале
25.02.2022
Собственно, заголовок говорит сам за себя. Весь февраль 2022 года новый альбом вокалистки Джазмейи Хорн Dear Love был среди самых популярных джазовых альбомов среди американских радиослушателей, а последние две недели уверенно стоит во главе списка самых популярных по данным JazzWeek на 28 февраля. Вообще Топ-10 списка во втором месяце года существенно обновился: только Шарлап и Страйкер со своими альбомами сохранили места в «горячей десятке», но отступили с прежних позиций. Впрочем, Страйкер по сравнению с январем даже поднялся на одну неделю на первое место, но к 28 февраля вынужден был отступить под напором победоносной Джазмейи. Среди лейблов две позиции в Топ-10 имеет только Savant, а сам списое выглядит следующим образом: