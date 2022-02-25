JazzWeek: голос Джазмейи Хорн покорил Америку в феврале

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

JazzWeek: голос Джазмейи Хорн покорил Америку в феврале

25.02.2022


JazzWeek: голос Джазмейи Хорн покорил Америку в феврале
Собственно, заголовок говорит сам за себя. Весь февраль 2022 года новый альбом вокалистки Джазмейи Хорн Dear Love был среди самых популярных джазовых альбомов среди американских радиослушателей, а последние две недели уверенно стоит во главе списка самых популярных по данным JazzWeek на 28 февраля. Вообще Топ-10 списка во втором месяце года существенно обновился: только Шарлап и Страйкер со своими альбомами сохранили места в «горячей десятке», но отступили с прежних позиций. Впрочем, Страйкер по сравнению с январем даже поднялся на одну неделю на первое место, но к 28 февраля вынужден был отступить под напором победоносной Джазмейи. Среди лейблов две позиции в Топ-10 имеет только Savant, а сам списое выглядит следующим образом:

Jazzmeia Horn Dear Love (Empress Legacy)

Blue Moods Myth & Wisdom (Posi-Tone)

Dave Stryker As We Are (Strikezone)

Pete Malinverni On The Town - Pete Malinverni Plays Leonard Bernstein (Planet Arts)

Bill O’Connell A Change Is Gonna Come (Savant)

The Reid Hoyson Project Your Move (Reid Hoyson Production)

Bill Charlap Trio Street of Dreams (Blue Note)

Giacomo Gates You (Savant)

Carlos Henriquez The South Bronx Story (Tiger Turn)

Pete Escovedo Rhythm Of The Night (ESCO)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
28.01.2022JazzWeek: консервативное начало года
21.01.2022Мариам Мерабова в концерте-открытии фестиваля "Хор без границ"
27.12.2021Финиш года на JazzWeek
29.11.2021JazzWeek: ДеФранческо по-прежнему в лидерах
29.10.2021Осенний джаз на JazzWeek
03.10.2021JazzWeek: знакомые все лица
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com