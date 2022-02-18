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Умер Яков Басин

18.02.2022


Умер Яков Басин
17 февраля 2022 года не стало Якова Басина. Яков Зиновьевич Басин (1939-2022) был удивительно разносторонним и очень талантливым человеком. Он родился в Минске, был врачом по образованию, более тридцати лет работал по специальности. Но помимо этого Яков Басин был одним из родоначальников белорусского КВН, автором ряда книг различной тематики, радио и телеведущим, публицистом, общественным деятелем и еще – он очень любил джаз (особенно биг-бэндовый) и много занимался историей белорусского джаза.

Басин был одним из основателей минского джаз-клуба, активно участвовал в его работе. В 1997 году, когда создавался печатный журнал «Jazz-Квадрат», Яков Басин стал одним из первых его авторов. На страницах журнала была опуцбликована его документальная повесть «Музыка и тьма», посвященная судьбе известного трубача и руководителя оркестра Эдди Рознера, а также ряд статей.

Басин вел также активную деятельность в сфере возрождения еврейской культуры в Беларуси, изучения еврейской истории и противодействия антисемитизму и ксенофобии, был руководителем общины прогрессивного иудаизма. С 2010 года Яков Басин жил в Израиле.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь, Израиль
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