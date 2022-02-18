Умер Яков Басин

17 февраля 2022 года не стало Якова Басина. Яков Зиновьевич Басин (1939-2022) был удивительно разносторонним и очень талантливым человеком. Он родился в Минске, был врачом по образованию, более тридцати лет работал по специальности. Но помимо этого Яков Басин был одним из родоначальников белорусского КВН, автором ряда книг различной тематики, радио и телеведущим, публицистом, общественным деятелем и еще – он очень любил джаз (особенно биг-бэндовый) и много занимался историей белорусского джаза.



Басин был одним из основателей минского джаз-клуба, активно участвовал в его работе. В 1997 году, когда создавался печатный журнал «Jazz-Квадрат», Яков Басин стал одним из первых его авторов. На страницах журнала была опуцбликована его документальная повесть «Музыка и тьма», посвященная судьбе известного трубача и руководителя оркестра Эдди Рознера, а также ряд статей.



Басин вел также активную деятельность в сфере возрождения еврейской культуры в Беларуси, изучения еврейской истории и противодействия антисемитизму и ксенофобии, был руководителем общины прогрессивного иудаизма. С 2010 года Яков Басин жил в Израиле.



Леонид АУСКЕРН