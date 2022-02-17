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Умер Збигнев Намысловский

17.02.2022


Умер Збигнев Намысловский
Седьмого февраля 2022 года на 83-м году жизни в Варшаве скончался выдающийся польский джазовый саксофонист Збигнев Намысловский (Zbigniew Jacek Namysłowski). Збигнев Намысловский, родившийся в 1939 году, пришел в польский джаз в 50-е годы, начинал с исполнения джаза традиционного, причем еще в качестве пианиста. Но, перейдя к джазу современному, он, вместе с Комедой, Станько, Кароляком, Урбаняком, Муняком. Маковичем и другими, составил в 60-е и 70-е годы мощную плеяду музыкантов, поставивших Польшу в ряды первых джазовых держав Европы.

Намысловский сочетал джаз с интересом к этнической и академической музыке. Такие его альбомы, как Kuyaviak Goes Funky и Mozart Goes Jazz, вызывали огромный интерес у публики и критиков. Вообще же Намысловский оставил огромную дискографию. Намысловский своей игрой вдохновил не одно последующее поколение польских джазменов. Играл он и с Ярославом Сметаной, и с Чезарием Конрадом, и многими другими. Он много гастролировал, был в составе первого польского джазового коллектива, посетившего США, выступал он и в Советском Союзе, и в пост-советских странах, включая Беларусь.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Польша
музыкальный стиль
мэйнстрим, фьюжн, хард-боп
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