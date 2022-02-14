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Фестиваль армянского джаза – часть вторая

14.02.2022


Фестиваль армянского джаза – часть вторая
Организаторы Фестиваля армянского джаза "4 Seasons" объявили, как и было запланировано, о проведении второй части фестиваля – "WINTER". Первый, осенний, прошел с большим успехом, явив слушателям коллективы, которые на время проведения фестиваля, отказались от исполнения обычных для своих клубных выступлений американских стандартов и исполняли лишь собственные произведения или композиции других армянских же композиторов.

Фестиваль был задуман руководством ULIKHANIAN JAZZ CLUB и редакцией сайта WWW.ARMENIANJAZZ.INFO для пропаганды именно армянской джазовой музыки и с целью создания некоего подобия American Real Book, куда по замыслу организаторов, должны войти произведения, написанные за все годы существования джаза в Армении, начиная с Артемия Айвазяна и Константина Орбеляна, до композиций, созданных современными авторами. Концерты проводились на сцене единственного по настоящему джазового клуба Еревана - ULIKHANIAN CLUB (https://www.facebook.com/ulikhanyanclub )

Первая часть фестиваля "4 Seasons-Autumn" прошла в октябре 2021 года и привлекла внимание прессы, клуб был заполнен под завязку все заявленные дни, вызвала ажиотаж как среди музыкантов, так и среди слушателей в городе, а благодарной публике было представлено много новой музыки. Предполагается, что третья часть (Spring) состоится в апреле, когда весь мир будет отмечать Международный день джаза, а завершится фестиваль летом выездным большим open-air концертом с презентацией нотного сборника "Armenian Real Book".

Зимний «Сезон» начнется 19 февраля и продлится 4 дня.

Во второй части фестиваля свое творчестве представят коллектив Arm.Strong Dixie (из названия можно догадаться о стилистике исполняемой им музыки), Arman Peshtmaljyan Group, играющий модерн джаз, фьюжн Garik Saribekyan Quintet, и представитель этно-джаза – трио Lucy Khanyanan & Ebejyans.

Армен МАНУКЯН


стиль
джаз
автор
Армен МАНУКЯН
страна
Армения
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