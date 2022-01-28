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JazzWeek: консервативное начало года

28.01.2022


JazzWeek: консервативное начало года
Вот и заканчивается первый месяц нового 2022 года. Американцы по-прежнему слушают джаз. Но, похоже, тамошние джазфэны сильно переутомились в череде рождественских и новогодних праздников и не склонны в своих предпочтениях что-либо менять. По крайней мере JazzWeek, барометр популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей, по данным на 31 января бесстрастно регестрирует самые незначительные изменения в списке наиболее популярных альбомов. Во всяком случае, в «Топ-10» по сравнению с декабрем прошлого года изменения самые незначительные: всего два новых имени, остальные восемь позиций, лишь меняясь местами, сохранили прошлогодние фавориты. Лидером, правда, уже три недели является Хьюстон Персон, отодвинувший Николаса Пейтона на второе место. Одно из двух новых имен в списке – хорошо знакомый нашим читателям Дэйв Страйкер с уже также знакомым нам альбомом As We Are. Лейблом-чемпионом января можно признать Smoke Sessions – у этого клубного лейбла в «Топ-10» января сразу две позиции. А весь список десяти самых популярных альбомов теперь выглядит так:

Houston Person Live In Paris (HighNote)

Nicholas Payton Smoke Sessions (Smoke Sessions)

Joey DeFrancesco More Music (Mack Avenue)

Nicole Henry Time To Love Again (Banister)

Bill Charlap Trio Street of Dreams (Blue Note)

Dave Stryker As We Are (Strikezone)

Pat Bianchi Something To Say The Music Of Steve Wonder (Savant)

Louis Hayes Crisis (Savant)

Harold Mabern Mabern Plays Coltrane (Smoke Sessions)

Matthew Whitaker Connections (Resilience)

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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