JazzWeek: консервативное начало года

Вот и заканчивается первый месяц нового 2022 года. Американцы по-прежнему слушают джаз. Но, похоже, тамошние джазфэны сильно переутомились в череде рождественских и новогодних праздников и не склонны в своих предпочтениях что-либо менять. По крайней мере JazzWeek, барометр популярности джазовых альбомов у американских радиослушателей, по данным на 31 января бесстрастно регестрирует самые незначительные изменения в списке наиболее популярных альбомов. Во всяком случае, в «Топ-10» по сравнению с декабрем прошлого года изменения самые незначительные: всего два новых имени, остальные восемь позиций, лишь меняясь местами, сохранили прошлогодние фавориты. Лидером, правда, уже три недели является Хьюстон Персон, отодвинувший Николаса Пейтона на второе место. Одно из двух новых имен в списке – хорошо знакомый нашим читателям Дэйв Страйкер с уже также знакомым нам альбомом As We Are. Лейблом-чемпионом января можно признать Smoke Sessions – у этого клубного лейбла в «Топ-10» января сразу две позиции. А весь список десяти самых популярных альбомов теперь выглядит так: