Конкурс молодого авторского джаза EverJazz

18-19 марта 2022 в Екатеринбурге уже в четвертый раз пройдет Всероссийский конкурс-фестиваль молодого авторского джаза EverJazz. Конкурс EverJazz – это возможность молодым
джазменам, исполняющим авторскую музыку , принять участие в ведущих российских
джазовых фестивалях.
Члены жюри конкурса, состоящие из продюсеров и директоров фестивалей, отберут 5
коллективов-лауреатов для своих проектов. Оргкомитет конкурса EverJazz
компенсирует расходы на дорогу и проживание в Екатеринбурге финалистов конкурса,
прошедших отборочный этап конкурса.
Все финалисты получат профессиональную фотосессию, возможность посетить
мастер-классы и лекции от топовых российских промоутеров и, конечно, возможность
побороться за главный приз – участие в международных джазовых фестивалях
России. Завершится конкурс концертом победителей.
К участию приглашаются молодые музыканты, исполняющие авторскую музыку в
джазовых и околоджазовых стилях (фьюжн, фанк, соул, блюз и др.). Возраст
участников от 18 лет до 35 лет включительно. Подробные условия участия в конкурсе
читайте в положении на сайте проекта.