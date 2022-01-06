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Конкурс молодого авторского джаза EverJazz

06.01.2022


Конкурс молодого авторского джаза EverJazz
18-19 марта 2022 в Екатеринбурге уже в четвертый раз пройдет Всероссийский конкурс-фестиваль молодого авторского джаза EverJazz. Конкурс EverJazz – это возможность молодым
джазменам, исполняющим авторскую музыку , принять участие в ведущих российских
джазовых фестивалях.

Члены жюри конкурса, состоящие из продюсеров и директоров фестивалей, отберут 5
коллективов-лауреатов для своих проектов. Оргкомитет конкурса EverJazz
компенсирует расходы на дорогу и проживание в Екатеринбурге финалистов конкурса,
прошедших отборочный этап конкурса.

Все финалисты получат профессиональную фотосессию, возможность посетить
мастер-классы и лекции от топовых российских промоутеров и, конечно, возможность
побороться за главный приз – участие в международных джазовых фестивалях
России. Завершится конкурс концертом победителей.

К участию приглашаются молодые музыканты, исполняющие авторскую музыку в
джазовых и околоджазовых стилях (фьюжн, фанк, соул, блюз и др.). Возраст
участников от 18 лет до 35 лет включительно. Подробные условия участия в конкурсе
читайте в положении на сайте проекта.

Заявки принимаются до 13 февраля 00:00 (по МСК) на сайте конкурса:
https://jazzcontest.ru/

Следите новостями во встрече конкурса в ВКонтакте: https://vk.com/contest2022
Или в социальных сетях джаз-клуба EverJazz:
VK - https://vk.com/everjazz
INST - https://www.instagram.com/everjazz_club/?hl=ru
TG - https://t.me/Jazz_Club_EverJazz
FB - https://www.facebook.com/everjazz


страна
Россия
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