Потери – 2021

Ковид продолжал свою жатву в уходящем году. И он, и прочие напасти увели от нас многих известных музыкантов, работавших в близких нам направлениях. Но их музыка остается с нами. Давайте вспомним тех, с кем пришлось проститься в 2021-м. Rest In Peace….



Карлуш ду Карму (21.12.1939 – 1.1.2021) – португальский певец, исполнявший традиционную музыку фаду.



Бобби Фью (21.10.1935 – 6.1.2021) – американский джазовый пианист и вокалист



Ховард Джонсон (7.8.1941 – 11.1.2021) – американский джазмен, выдающийся мастер игры на тубе, играл также на баритон-саксофоне.



Фил Спектор (Харви Филип Спектор, 26.12.1939 – 16.1.2021) – американский продюсер, прогремевший в 60-е годы изобретением т.н. «стены звука». Осужден за убийство, умер в тюрьме.



Сэмми Нестико (Сэмюэл Луис Нестико, 6.2.1924 – 17.1.2021) – американский композитор и аранжировщик, много работавший с Каунтом Бэйзи.



Кит Николс (13.2.1945 – 20. 1.2021) – английский джазовый мультиинструменталист (фортепьяно, духовые, аккордеон) традиционного стиля



Хилтон Валентайн (21.5.1943 – 29.1.2021) – английский рок-гитарист из оригинального состава The Animals



Грейди Гейнс (14.5.1934 – 29.1.2021) – американский блюзовый тенор-саксофонист, играл блюз-рок и техасский блюз.



Дуглас Миллер (31.12.1949 – 5.2.2021) – американский певец, исполнитель музыки госпел.



Мэри Уилсон (6.3.1944 – 8.2.2021) – американская певица, наибольшую известность снискала участием в вокальном трио The Supremes



Чик Кориа (Армандо Антонио «Чик» Кориа, 12.6.1941 – 9.2.2021) – выдающийся американский джазовый пианист и клавишник



Милфорд Грейвс (20.2.1941 – 12.2.2021) – американский джазовый барабанщик и перкуссионист в стиле фри-джаз



Омар Морено Паласиос (5.9.1938 – 17.2.2021) – аргентинский певец и гитарист, исполнитель фолк-музыки



Джин Тейлор (2.7.1952 – 20.2.2021) – американский пианист стиля буги-вуги, участник рок-групп Canned Heat, The Fabulous Thunderbirds



Ральф Питерсон-мл (20.5.1962 – 1.3.2021) – американский джазовый барабанщик и бэнд-лидер



Прабхат Шарма (7.7.1935 – 2.3.2021) – индийский флейтист, исполнитель народной музыки штата Ассам



Радим Паржизек (16.3.1954 – 2.3.2021) – чешский барабанщик, один из основателей рок-группы Citron



Крис Барбер (17.4.1930 – 2.3.2021) – английский джазовый тромбонист и бэнд-лидер, игравший традиционный джаз



Банни Уэйлер (Невилл Ливингстон, 10.4.1947 – 2.3.2021) – ямайский певец и перкуссионист стиля рэгги из состава легендарной группы Bob Marley and the Wailers



Алан Кертрайт (10.10.1945 – 4.3.2021) – английский бас-гитарист из рок-группы Procol Harum



Жюльен-Франсуа Цбинден (11.7.1917 – 8.3.2021) – швейцарский джазовый пианист и композитор



Сюичи «Понта» Мураками (1.1.1951 – 9.3.2021) – японский джазовый ударник



Янош Гонда (11.1.1932 – 10.3.2021) – венгерский джазовый пианист, композитор и педагог



Пол Джексон (Пол Джером Джексон, 28.3.1947 – 18.3.2021) – американский джаз-роковый бас-гитарист, работавший в The Headhunters



Александр Липницкий (Александр Давидович Липницкий, 8.7.1952 – 25.3.2021) – российский рок-музыкант, басист, журналист, культуролог, основатель вместе с П.Мамоновым группы «Звуки Му». Утонул в Москва-реке



Нелу Плоештяну (Йон Думираче, 16.12.1950 – 2.4.2021) – румынский певец и скрипач, исполнитель народной музыки



Сонни Симмонс (4.8.1933 - 6.4.2021) – американский джазовый альт-саксофонист и валторнист, преимущественно играл фри-джаз



Амедео Томмази (1.12.1935 – 13.4.2021) – итальянский джазовый пианист и композитор, писал много музыки к фильмам.



Леонид Борткевич (Леонид Леонидович Борткевич, 25.5.1949 – 13.4.2021) – белорусский певец, один из ведущих солистов группы «Песняры».



Джон Ди Хоулмэн (4.4.1929 – 30.4.2021) – американский блюзовый гитарист, певец и композитор, работавший в стиле пидмонтского блюза



Первис Стейплс (1935 – 6.5.2021) – видный американский певец музыки госпел, основатель легендарной группы The Staple Singers



Кертис Фуллер (15.12.1934 – 8.5.2021) – видный американский джазовый тромбонист, работал с Колтрейном, Блэйки, Гиллеспи



Огуз Йылмаз (25.10.1968 – 19.5.2021) – турецкий вокалист, исполнитель народной музыки



Грейс Грифитт (30.10.1956 – 6.6.2021) – американская певица, исполнительница фолк-музыки и кельтского фольклора



Войцех Кароляк (28.5.1939 – 23.6.2021) – выдающийся польский джазовый музыкант, композитор и органист



Бартон Грин (14.6.1937 – 28.6.21) – американский джазовый пианист, игравший преимущественно фри-джаз и клезмер



Джон Лоутон (11.7.1946 – 29.6.2021) – английский рок-музыкант, ведущий вокалист группы Uriah Heep



Рик Лэйрд (Ричард Квентин Лэйрд, 6.2.1941 – 4.7.2021) – ирландский басист стиля фьюжн, участник первого состава Mahavishnu Orchestra



Дживан Гаспарян (Дживан Арамаисович Гаспарян, 12.10.1928 – 6.7.2021) – выдающийся армянский исполнитель на дудуке



Джуини Бут (Артур Эдвард Бут, 12.2.1948 – 11.7.2021) – американский джазовый басист, игравший в Sun Ra Arkestra



Петр Мамонов (Петр Николаевич Мамонов, 14.4.1951 – 15.7.2021) – российский рок-музыкант, актер, поэт, основатель группы «Звуки Му»



Дасти Хилл (Джозеф Майкл Хилл, 19.5.1949 – 28.7.2021) – американский бас-гитарист и вокалист группы ZZ Toр



Ежи Матушкевич (Ежи «Дудусь» Матушкевич, 10.4.1928 – 31.7.2021) – польский джазовый саксофонист и композитор, один из пионеров польского джаза



Рой Гейнс (12.8.1937 – 11.8.2021) – американский блюзовый гитарист и певец в стиле электрик-блюз



Чарли Уоттс (Чарльз Роберт Уоттс, 2.6.1941 – 24.8.2021) – английский рок-барабанщик, игравший в The Rolling Stones



Субханкар Банерджи (20.8.1966 – 25.8.2021) – один из крупнейших индийских таблистов классического стиля



Микис Теодоракис (29.7.1925 – 2.9.2021) – греческий композитор, много писавший для кино



Бенни Пит (1976 – 6.9.2021) – американский джазовый тубист, один из основателей новоорлеанского Hot 8 Brass Band



Джордж Вейн (3.10.1925 – 13.9.2021) – крупнейший американский джазовый продюсер, организатор фестиваля в Ньюпорте



Валерий Щерица (Валерий Петрович Щерица, 16.3.1947 – 15.9.2021) – российский джазовый трубач, играл в Армении (у Орбеляна), в Беларуси (у Финберга) и в Украине.



Джордж Мраз (Иржи Мраз, 9.9.1944 – 16.9.2021) – американский джазовый басист, эмигрировавший в США из Чехословакии



Гари Экштейн (18.8.1948 – 20.9.2021) – израильский блюз-роковый гитарист и певец



Пи Уи Эллис (Альфред Джеймс Эллис, 21.4.1941 – 23.9.2021) – американский джазовый саксофонист и композитор



Алан Ланкастер (7.2.1949 – 26.9.2021) – английский бас-гитарист из рок-группы Status Quo



Доктор Лонни Смит (Лонни Смит, 3.7.1942 – 28.9.2021) – видный американский джазовый органист



Леннарт Аберг (26.2.1942 – 30.9.2021) – шведский джазовый саксофонист и композитор стиля фьюжн



Фил Ледбеттер (31.3.1962 – 14.10.2021) – американский гитарист стиля блюграсс



Вилли Коббс (15.7.1932 – 25.10.2021) – американский блюзовый гитарист и харпер



Пэт Мартино (Патрик Кармен Аццара, 25.8.1944 – 1.11.2021) – видный американский джазовый гитарист



Эмметт Чепмен (25.9.1936 – 1.11.2021) – американский джазовый музыкант, изобретатель инструмента чепмен стик



Эрнест Уилсон (Фицрой Эрнест Уилсон, 18.11.1951 – 2.11.2021) – ямайский певец рэгги, основатель группы The Clarendonians



Грэм Эдж (30.3.1941 – 11.11.2021) – английский рок-барабанщик из первого состава The Moody Blues)



Дэйв Фришберг (Дэйв Ли Фришберг, 23.3.1933 – 17.11.2021) – американский джазовый пианист и композитор



Стивен Сондхайм (Стивен Джошуа Сондхайм, 22.3.1930 – 26.11.2021) – американский композитор, автор многих мюзиклов и джазовых стандартов



Александр Градский (Александр Борисович Фрадкин, 3.11.1949 – 28.11.2021) – российский певец и композитор, один из пионеров рок-н-ролла в СССР



Барри Харрис (15.12.1929 – 8.12.1921) – американский джазовый пианист –бопер



Михаил Финберг (Михаил Яковлевич Финберг, 21.2.1947 – 11.12.2021) – белорусский бэнд-лидер и композитор



Джо Саймон (7.9.1936 – 13.12.2021) – американский певец, исполнявший музыку соул и ритм-энд-блюз



Любош Андршт (26.7.1948 – 20.12.2021) – чешский джазовый гитарист, работавший с фьюжн-группой Framus Five



Энтони Уильямс (24.6.1931 – 21.12.2021) – тринидадский барабанщик, пионер игры на стальных бочках (steel pan).



Леонид АУСКЕРН