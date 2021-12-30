Потери – 2021

Ковид продолжал свою жатву в уходящем году. И он, и прочие напасти увели от нас многих известных музыкантов, работавших в близких нам направлениях. Но их музыка остается с нами. Давайте вспомним тех, с кем пришлось проститься в 2021-м. Rest In Peace….
Джин Тейлор (2.7.1952 – 20.2.2021) – американский пианист стиля буги-вуги, участник рок-групп Canned Heat, The Fabulous Thunderbirds
Ральф Питерсон-мл (20.5.1962 – 1.3.2021) – американский джазовый барабанщик и бэнд-лидер
Прабхат Шарма (7.7.1935 – 2.3.2021) – индийский флейтист, исполнитель народной музыки штата Ассам
Радим Паржизек (16.3.1954 – 2.3.2021) – чешский барабанщик, один из основателей рок-группы Citron
Крис Барбер (17.4.1930 – 2.3.2021) – английский джазовый тромбонист и бэнд-лидер, игравший традиционный джаз
Банни Уэйлер (Невилл Ливингстон, 10.4.1947 – 2.3.2021) – ямайский певец и перкуссионист стиля рэгги из состава легендарной группы Bob Marley and the Wailers
Алан Кертрайт (10.10.1945 – 4.3.2021) – английский бас-гитарист из рок-группы Procol Harum
Жюльен-Франсуа Цбинден (11.7.1917 – 8.3.2021) – швейцарский джазовый пианист и композитор
Сюичи «Понта» Мураками (1.1.1951 – 9.3.2021) – японский джазовый ударник
Янош Гонда (11.1.1932 – 10.3.2021) – венгерский джазовый пианист, композитор и педагог
Пол Джексон (Пол Джером Джексон, 28.3.1947 – 18.3.2021) – американский джаз-роковый бас-гитарист, работавший в The Headhunters
Александр Липницкий (Александр Давидович Липницкий, 8.7.1952 – 25.3.2021) – российский рок-музыкант, басист, журналист, культуролог, основатель вместе с П.Мамоновым группы «Звуки Му». Утонул в Москва-реке
Нелу Плоештяну (Йон Думираче, 16.12.1950 – 2.4.2021) – румынский певец и скрипач, исполнитель народной музыки
Сонни Симмонс (4.8.1933 - 6.4.2021) – американский джазовый альт-саксофонист и валторнист, преимущественно играл фри-джаз
Амедео Томмази (1.12.1935 – 13.4.2021) – итальянский джазовый пианист и композитор, писал много музыки к фильмам.
Леонид Борткевич (Леонид Леонидович Борткевич, 25.5.1949 – 13.4.2021) – белорусский певец, один из ведущих солистов группы «Песняры».
Джон Ди Хоулмэн (4.4.1929 – 30.4.2021) – американский блюзовый гитарист, певец и композитор, работавший в стиле пидмонтского блюза
Первис Стейплс (1935 – 6.5.2021) – видный американский певец музыки госпел, основатель легендарной группы The Staple Singers
Кертис Фуллер (15.12.1934 – 8.5.2021) – видный американский джазовый тромбонист, работал с Колтрейном, Блэйки, Гиллеспи
Огуз Йылмаз (25.10.1968 – 19.5.2021) – турецкий вокалист, исполнитель народной музыки
Грейс Грифитт (30.10.1956 – 6.6.2021) – американская певица, исполнительница фолк-музыки и кельтского фольклора
Войцех Кароляк (28.5.1939 – 23.6.2021) – выдающийся польский джазовый музыкант, композитор и органист
Бартон Грин (14.6.1937 – 28.6.21) – американский джазовый пианист, игравший преимущественно фри-джаз и клезмер
Джон Лоутон (11.7.1946 – 29.6.2021) – английский рок-музыкант, ведущий вокалист группы Uriah Heep
Рик Лэйрд (Ричард Квентин Лэйрд, 6.2.1941 – 4.7.2021) – ирландский басист стиля фьюжн, участник первого состава Mahavishnu Orchestra
Дживан Гаспарян (Дживан Арамаисович Гаспарян, 12.10.1928 – 6.7.2021) – выдающийся армянский исполнитель на дудуке
Джуини Бут (Артур Эдвард Бут, 12.2.1948 – 11.7.2021) – американский джазовый басист, игравший в Sun Ra Arkestra
Петр Мамонов (Петр Николаевич Мамонов, 14.4.1951 – 15.7.2021) – российский рок-музыкант, актер, поэт, основатель группы «Звуки Му»
Дасти Хилл (Джозеф Майкл Хилл, 19.5.1949 – 28.7.2021) – американский бас-гитарист и вокалист группы ZZ Toр
Ежи Матушкевич (Ежи «Дудусь» Матушкевич, 10.4.1928 – 31.7.2021) – польский джазовый саксофонист и композитор, один из пионеров польского джаза
Рой Гейнс (12.8.1937 – 11.8.2021) – американский блюзовый гитарист и певец в стиле электрик-блюз
Чарли Уоттс (Чарльз Роберт Уоттс, 2.6.1941 – 24.8.2021) – английский рок-барабанщик, игравший в The Rolling Stones
Субханкар Банерджи (20.8.1966 – 25.8.2021) – один из крупнейших индийских таблистов классического стиля
Микис Теодоракис (29.7.1925 – 2.9.2021) – греческий композитор, много писавший для кино
Бенни Пит (1976 – 6.9.2021) – американский джазовый тубист, один из основателей новоорлеанского Hot 8 Brass Band
Джордж Вейн (3.10.1925 – 13.9.2021) – крупнейший американский джазовый продюсер, организатор фестиваля в Ньюпорте
Валерий Щерица (Валерий Петрович Щерица, 16.3.1947 – 15.9.2021) – российский джазовый трубач, играл в Армении (у Орбеляна), в Беларуси (у Финберга) и в Украине.
Джордж Мраз (Иржи Мраз, 9.9.1944 – 16.9.2021) – американский джазовый басист, эмигрировавший в США из Чехословакии