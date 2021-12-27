Финиш года на JazzWeek

Практически весь декабрь в любимцах американских радиослушателей ходит известный новоорлеанский трубач Николас Пейтон. Его альбом Smoke Sessions уверенно стоит на первом месте три недели подряд. Остался в «горячей десятке» и Джои ДеФранческо, правда, отступив на пятое место. Появились в этом списке работы музыкантов, о которых вы читали или скоро прочтете в наших обзорах: Джо Фэрнсуорт, Эрик Уайетт, Луис Хейс, Хэролд Мэйберн… Лучший лейбл декабря, бесспорно, Smoke Sessions: сразу три позиции в топ-10. А вся «горячая десятка» по данным на 20 декабря выглядит так: