Джазовый календарь - 2022

Замечательный новогодний подарок для любителей джаза подготовил художник-дизайнер и музыкант из Казани Макс Журавлев. Это настенный перекидной календарь с оригинальными авторской работы портретами великих людей джаза. Портретов, как можно догадаться, двенадцать - по одному на каждый месяц. А теперь, так сказать, технические данные: формат А2 (42х60 см). 12 листов + обложка ламинат. Высококлассная полиграфия, авторский дизайн.

По вопросам приобретения можно связаться с автором по телефону 8 917 8848052.