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Концерт "St.Regis Jazz" - Петр Востоков

20.12.2021


Концерт "St.Regis Jazz" - Петр Востоков
Традиция джазовых вечеров родилась в знаменитом отеле St. Regis New York. Столетняя история отеля насчитывает множество выступлений легенд мирового джаза, таких как Каунт Бэйси и Дюк Эллингтон. Джазовые вечера в отелях St. Regis по всему миру являются площадкой для эксклюзивных джазовых выступлений как знаменитых, так и молодых и талантливых исполнителей популярного американского музыкального жанра.
В Москве эту традицию продолжает серия джазовых вечеров "Jazz Legends at St. Regis" с участием популярных джазовых музыкантов России.
23 декабря в отеле St. Regis Москва Никольская выступит Петр Востоков и его джаз-бэнд.

Петр Востоков - джазовый трубач, преподаватель Академии им. Гнесиных, один из самых ярких музыкантов нового поколения.
Петр - создатель коллектива, который исполняет джазовую музыку XX века так "как она была задумана". Музыканты воскрешают золотую эпоху джазовой лихорадки, возвращают слушателя во времена свинга и переполненных танцевальных клубов. От свит-джаза 20-х годов Пола Уайтмена до рока конца 60-х годов Бадди Рича и джазовых интерпретаций музыки группы Битлз.
Музыка, звучавшая 40, 50 и даже 70 лет назад в исполнении молодых джазменов оживает, это волшебное ретро, требующее правильного подхода для полноты раскрытия. Все ноты и аранжировки кропотливо восстанавливаются в максимально приближенном виде. В репертуаре произведения мастеров джаза: Джимми Лансфорда, Диззи Гиллеспи, Дюка Эллингтона и других.


стиль
джаз
страна
Россия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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