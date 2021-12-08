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Новый альбом Игоря Бутмана Only Now

08.12.2021


Новый альбом Игоря Бутмана Only Now
10 декабря 2021 года лейбл Butman Music Records выпускает долгожданный восемнадцатый студийный альбом Игоря Бутмана Only Now! Звёздный состав участников записи, премьера авторских композиций маэстро, интригующая обложка – о первом за последние пять лет сольном релизе всемирно известного саксофониста начали говорить ещё задолго до его выхода.

Пластинка названа по заглавной пьесе Only Now – первой авторской композиции Игоря Бутмана, написанной им в далеких 80х (к слову, первая зарубежная джазовая запись, на которой звучит саксофон маэстро, - это Then & Now легендарного Гровера Вашингтона). В записи альбома приняли участие автор саундтрека к оскароносному фильму «Бердмен», четырёхкратный обладатель премии Grammy, барабанщик Антонио Санчез, победитель Herbie Hancock Institute of Jazz International Guitar Competition, гитарист Евгений Побожий, знаменитый пианист и вокалист, занявший второе место в конкурсе Sarah Vaughan International Vocal Competition Олег Аккуратов. Партию контрабаса поочерёдно исполняют два знаменитых американских музыканта - двукратный обладатель премии Grammy Эдди Гомез и один из самых востребованных басистов на нью-йоркской сцене Мэтт Брюэр. Альбом записан на Sound on Sound Studios пятикратным обладателем премии Grammy, звукорежиссёром Джеймсом Фарбером в июне 2019 года.

В альбом вошли как прежде не издававшиеся авторские композиции Игоря Бутмана – Egyptian Nights, You’ve Got E-mail и Only Now, - так и ставшие визитной карточкой Московского джазового оркестра и Квинтета Игоря Бутмана Baby, I Love You Уинтона Марсалиса и «Луч солнца золотого» Геннадия Гладкова. Композиция-посвящение другу маэстро Уинтону Марсалису – Blues For Wynton – записана на альбоме в двух вариантах: Квартетом (при участии Мэтта Брюэра) и Квинтетом (при участии Эдди Гомеза и Олега Аккуратова). Также в альбом вошли авторская композиция Евгения Побожего Verdict и Falling Grace Стива Суоллоу, исполненная в дуэте Игорем Бутманом и Евгением Побожим на All Star Global Concert Международного дня джаза в 2020 году.

Официальная презентация альбома Only Now Игоря Бутмана пройдёт с 15 по 19 декабря 2021 года в нью-йоркском Dizzy's Club Coca-Cola при участии Антонио Санчеза, Евгения Побожего и Мэтта Брюэра.

Трек-лист:

1. Egyptian nights (I. Butman) 2. Verdict (E. Pobozhiy) 3. You’ve got email (I. Butman) 4. Golden sun ray (G. Gladkov) 5. Only now (I. Butman) 6. Blues for Wynton (Quartet) (I. Butman) 7. Falling grace (S. Swallow) 8. Baby I love you (W. Marsalis/B. McFerrin) 9. Bonus track: Blues for Wynton (in Quintet) (I. Butman)


стиль
джаз
страна
Россия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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