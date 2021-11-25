JAZZ мирового кино

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

JAZZ мирового кино

25.11.2021


JAZZ мирового кино
1 декабря в Московской консерватории выступит Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова. В этот вечер музыканты представят программу «Джаз мирового кино» и исполнят джазовые версии любимых всеми мелодий, как из старых классических фильмов, так и из современных кинобестселлеров. Необычные аранжировки песен и инструментальных композиций из таких кинолент, как «Бондиана», «Серенада солнечной долины», «Авиатор», «Волшебник страны Оз», «Коттон Клаб», «Вестсайдская история» и «Певец джаза», станут отличным музыкальным дополнением первого зимнего дня.

Петр Востоков - один из самых талантливых музыкантов молодого поколения, стремительно взлетевших на музыкальный олимп. Участник многочисленных джазовых фестивалей, как в России, так и за рубежом (Дюссельдорф, Стамбул, Баку, Тбилиси и др.), выпускник МССМШ им. Гнесиных (в 2003 г.) и РАМ им. Гнесиных (в 2009 г.), он очень быстро занял лидирующие позиции в молодом поколении джазовых музыкантов. Пётр уже солирует в трёх важнейших московских биг-бэндах и весьма активен на клубной джазовой сцене.

За последние годы Востоков принимал участие во многих известных джазовых коллективах Москвы, среди которых «Академик-Бэнд» Анатолия Кролла, JVL big-band Виктора Лившица, «Биг-бэнд» Игоря Бутмана, Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема, «Арсенал» Алексея Козлова, ансамбли Виктора Епонешникова, Ивана Фармаковского, Вагифа Садыхова, Якова Окуня, Бориса Фрумкина и многих других. В составе этих коллективов принимал участие в фестивалях и концертах по всей России, а также посетил США, Германию, Австрию, Финляндию, Швейцарию, Грецию, Индию, Турцию, Кипр, Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Украину и Беларусь.

В настоящее время возглавляет свой собственный «Большой Джазовый Оркестр», а также является старшим преподавателем на эстрадно-джазовой кафедре Российской академии музыки им. Гнесиных по классу трубы и ансамбля.

Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019-2021 агентство, помимо «живых» концертов, реализовало несколько крупных онлайн-проектов, среди которых музыкальные фильмы онлайн-проекта «Музыкальная гостиная Газпромбанка», праздничный концерт ко Дню Победы «Посвящение» с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в «Зарядье», а также концерты международного фестиваля классической музыки «Т Фестиваль», проводимого в Третьяковской галерее на Крымском валу.


стиль
джаз
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
29.10.2021Осенний джаз на JazzWeek
13.10.2021Концерт "St.Regis Jazz" - Трио Даниила Крамера
03.10.2021JazzWeek: знакомые все лица
30.08.2021JazzWeek: Жобим навсегда!
23.08.2021«Музыка вечной весны»: знакомство с культурой Колумбии в рамках «Посольских вечеров в Царицыне»
29.07.2021JazzWeek в середине лета
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com