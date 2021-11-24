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Фестиваль VOLKOV ManiFEST



С 22 по 28 ноября в Культурном центре ДОМ пройдет фестиваль Владимира Волкова VOLKOV ManiFEST.



VOLKOV ManiFEST— мультижанровый фестиваль контрабасиста, импровизатора, композитора и продюсера Владимира Волкова. В этом году в программе фестиваля — аудиотеатральный перформанс режиссера Павла Семченко при участии основателя театра DEREVO Антона Адасинского, Владимира Волкова и хореографа Владимира Варнавы, песни Бориса Виана и джазовые стандарты 50-60-х годов.Кроме того, гостей фестиваля ждут погружение в русскую фольклорную традицию с ансамблем «Комонь» и Сергеем Старостиным, музыка барокко в исполнении Руста Позюмского и его проекта NOVOSELIE при участии Владимира Волкова. Назар Кожухарь и ансамбль The Pocket Symphony исполнят произведения композиторов-минималистов, а также впервые в Москве – музыку Филипа Гласса к фильму «Дракула» 1931 года.



С 2014 года VOLKOV ManiFEST собирает выдающихся джазменов, неоклассиков, академических и фолк-исполнителей, кинорежиссеров, театральных и литературных деятелей. Проекты фестиваля охватывают самые разные музыкальные жанры: от академического бэкграунда, авангарда, поставангарда, джаза и арт-рока до фолка, экспериментального рока, минимализма и этно-барокко.



Владимир Волков по праву признан классиком независимой сцены и одним из самых ярких

и разноплановых музыкантов Петербурга. Он регулярно принимает участие в выступлениях группы «АукцЫон», выступает с Андреем Кондаковым, Сергеем Старостиным, Аркадием Шилклопером и многими другими выдающимися музыкантами. Владимир Волков играл

с Сергеем Курёхиным, Игорем Бутманом,Томашем Станько, Бобо Стенсоном, Пятрасом Вишняускасом и другими. Кроме того, он создает спектакли, где выступает автором, режиссером, актером и музыкантом, пишет музыку для кино (из последнего – работа с Ильей Хржановским над многосерийным фильмом «Дау»).



Первый день фестиваля VOLKOV ManiFEST посвящен кино и минимализму.



В программе 22 ноября аудиотеатральный перформанс режиссера и основателя Инженерного театра АХЕ Павла Семченко при участии Антона Адасинского, Владимира Варнавы и Владимира Волкова. Перформанс объединит показ фильма «Середина белого»,кукольную анимацию, танец, музыку и визуальные эффекты.Помимо этого, на сцене Культурного центра ДОМ выступит Назар Кожухарь и его ансамбльThe Pocket Symphony. Назар Кожухарь идейный вдохновитель множества проектов в области старинной и современной музыки (от раннего барокко до поставангарда). Особое место в творчестве The Pocket Symphony занимает музыка XXвека. На VOLKOV ManiFEST ансамбль исполнит произведения Майкла Наймана и Эрика Сати, а также впервые в Москве – музыку Филипа Гласса к знаменитому фильму «Дракула» 1931 года в авторской интерпретации Назара Кожухаря.



26 ноября станет «Днем free и джаза».Электроакустическую программу представит ансамбль «Лесной квинтет». В его состав вошли яркие представители петербургской

и московской музыкальных сцен: Сергей Полтавский (альт), Аркадий Пикунов (саксофон), композитор Николай Попов (электроника), Петр Ившин (ударные) и идеолог VOLKOV ManiFEST Владимир Волков. Песни эксцентричного французского музыканта и писателя Бориса Виана и джазовые стандарты 50-60-х годов прозвучат в исполнении известных петербургских музыкантов:Антона Боярских (тромбон), Андрея Кондакова (клавиши), Гарика Багдасарьяна (ударные) и Владимира Волкова. В 2020 году в год столетия со дня рождения Бориса Виана музыканты выпустили альбом с его самыми известными композициями.



Завершится VOLKOV ManiFEST«Днем фольклора и барокко». 28 ноября на сцене Культурного центра ДОМ при участии Владимира Волкова, а также этнографа и музыканта Сергея Старостина выступит ансамбль «Комонь» — один из самых востребованных в России коллективов, исполняющих русскую фольклорную музыку в оригинальном звучании. Основу репертуара ансамбля составляют песни и плясовые наигрыши, записанные в деревнях

и сёлах России. Гости фестиваля с помощью музыки смогут проследить все этапы традиционного свадебного цикла: от сватовства и девичника до пира. Проект Руста Позюмского NOVOSELIE исполнит на фестивале барочную и необарочную кантаты на тексты «Песни песней царя Соломона». Исполнители переосмысляют музыку разных периодов русской истории, соединяя стиль европейского барокко с русской духовной музыкой и фольклором. В этом году коллектив представит новую программу «Две свадьбы 342 года» — немецкую кантату, написанную в 1679 году композитором Иоганном Кристофом Бахом и кантату Руста Позюмского. NOVOSELIE выступят при участии Владимира Волкова, он сыграет на виолоне. Также ансамбль представят вокалистки Алиса Тен, Марфа Семенова и ансамбль старинных инструментов (три виолы да гамба, виола да браччо, виольд’амур и клавесин).



Адрес: Культурный центр ДОМ, Москва, Большой Овчинниковский переулок, 24,строение 4 (м. Новокузнецкая, м. Третьяковская)



Даты и время: 22 ноября, 26 ноября, 28 ноября, 20:00



стиль

джаз, этно

страна

Россия Расскажи друзьям:





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