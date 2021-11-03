Умер Пат Мартино

В возрасте 77 лет в своей родной Филадельфии умер 1 ноября 2021 года видный американский гитарист Пат Мартино (Pat Martino). Его настоящее имя - Патрик Кармен Аццара. Профессиональная карьера Мартино началась, когда ему было всего 15 лет. За более, чем шестидесятилетнюю карьеру в джазе он играл со множеством известных музыкантов, сам был незаурядным педагогом. Критики считали Мартино приверженцем модального джаза, но сам он отвергал какие-либо ярлычки и говорил, что всегда идет за мелодией.



В 1980 году Мартино пережил удар, сопровождавшийся полной потерей памяти. Ему пришлось заново учиться играть и он восстановил свои навыки с таким блеском, что в 2004 году читатели DownBeat назвали его «гитаристом года». Мартино гастролировал и выступал вплоть до 2018 года, когда после гастролей в Италии тяжелое респираторное заболевание заставило его в дальнейшем дышать только с помощью кислорода.



Леонид АУСКЕРН