Осенний джаз на JazzWeek

Две последние недели октября на JazzWeek отмечены триумфом великолепного джазового органиста Джои ДеФранческо, альбом которого More Music уверенно стоит во главе списка наиболее популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов. По данным на 25 октября удержались в десятке, хотя и несколько отступили лидеры прошлого месяца: Джерри Гиббс, Кенни Гарреттт, Самара Джой, появились в Топ-10 и интересные новые имена, среди которых особо отмечу Хелен Санг с альбомом Quartet+. Среди лейблов по две позиции в Топ-10 имеют Mack Avenue и Whaling City Sound, но более высокие позиции у релизов лейбла из Детройта. Выглядит сейчас «горячая десятка» следующим образом: