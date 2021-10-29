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Осенний джаз на JazzWeek

29.10.2021


Осенний джаз на JazzWeek
Две последние недели октября на JazzWeek отмечены триумфом великолепного джазового органиста Джои ДеФранческо, альбом которого More Music уверенно стоит во главе списка наиболее популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов. По данным на 25 октября удержались в десятке, хотя и несколько отступили лидеры прошлого месяца: Джерри Гиббс, Кенни Гарреттт, Самара Джой, появились в Топ-10 и интересные новые имена, среди которых особо отмечу Хелен Санг с альбомом Quartet+. Среди лейблов по две позиции в Топ-10 имеют Mack Avenue и Whaling City Sound, но более высокие позиции у релизов лейбла из Детройта. Выглядит сейчас «горячая десятка» следующим образом:

Joey DeFrancesco More Music (Mack Avenue)

Matthew Whitaker Connections (Resilience)

Kenny Garrett Sounds from the Ancestors (Mack Avenue)

Gerry Gibbs Songs From My Father (Whaling City Sound)

Samara Joy Samara Joy (Whirlwind)

Renee Rosnes Kinds Of Love(Smoke Sessions)

Victor Gould In Our Time (Blue Room Music)

Ray Obiedo Ray Obiedo Latin Jazz Vol. 2 (Rhythmus)

Helen Sung Quartet+ (Sunnyside)

Eric Wyatt A Song Of Hope (Whaling City Sound)

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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