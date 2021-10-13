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Концерт "St.Regis Jazz" - Трио Даниила Крамера

13.10.2021


Концерт "St.Regis Jazz" - Трио Даниила Крамера
Традиция джазовых вечеров родилась в знаменитом отеле St. Regis New York. Столетняя история отеля насчитывает множество выступлений легенд мирового джаза, таких как Каунт Бэйси и Дюк Эллингтон. Джазовые вечера в отелях St. Regis по всему миру являются площадкой для эксклюзивных джазовых выступлений как знаменитых, так и молодых и талантливых исполнителей популярного американского музыкального жанра.

В Москве эту традицию продолжает серия джазовых вечеров "Jazz Legends at St. Regis" с участием популярных джазовых музыкантов России.

21 октября в отеле St. Regis Москва Никольская выступит Даниил Крамер, народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера, почетный член Сиднейского Профессионального джазового клуба, талантливый пианист, яркий композитор и уникальная фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Сам маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена джазу и его популяризации в нашей стране. И в этом ключе Даниил Крамер – одна из главных фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены.

Его насыщенный гастрольный график полон концертов как в Европе так и по регионам России. Им создан существующий уже многие годы уникальный концертно-гастрольный абонемент "Джазовая музыка в академических залах", с огромным успехом идущий во многих городах России. Его гастрольная деятельность вне России очень интенсивна, и включает в себя как чисто джазовые концерты, так и концерты с зарубежными симфоническими оркестрами, участие в джазовых фестивалях и фестивалях академической музыки, сотрудничество с различными европейскими исполнителями и ансамблями.

Даниил Крамер является заведующим эстрадно-джазовой кафедрой в Институте Современного Искусства в Москве и арт-директором многих российских джазовых фестивалей. Он интенсивно сотрудничает с Международным благотворительным фондом «Новые Имена», работает с талантливыми детьми, занимающимися классической музыкой, развивая в них знание и понимание джаза.


стиль
джаз
страна
Россия
музыкальный стиль
мэйнстрим
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