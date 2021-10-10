Осенний джаз в Ереване

Споры о том, правомерно ли существование таких понятий, как «скандинавский джаз», «польский джаз» и т.д., идут очень давно. Голоса спорящих разделились примерно поровну. В Ереване решили поставить точку в этом извечном споре пуристов джаза и людей широких взглядов на развитие музыки. По инициативе редакции сайта www.armjazz.info и при полной поддержке администрации джаз-клуба «Ulikhanian Club» с 17 по 21 октября в названном клубе пройдет Первый фестиваль армянского джаза «4 Seasons – Autumn». По задумке организаторов, подобные фестивали будут проводиться регулярно, раз в квартал, и носить будут соответствующие названия - «4 Seasons – Winter», «4 Seasons – Spring», «4 Seasons – Summer».



Отличительной особенностью данных клубных фестивалей является то, что исполняться будут исключительно произведения армянских авторов – оригинальные композиции участников фестиваля или же обработки произведений и других жанров, но обязательно, армянских же композиторов.



Организаторы очень надеются, что на этом будет положен конец набившим оскомину разговорам и спорам.



В осеннем фестивале примут участие музыканты, представляющие четвертое поколение армянского джаза, если считать со дня образования Государственного джаз-оркестра Армении – 1938 год. Составы подобраны так, чтобы не повторялась не только программа, но и стилистика композиций, исполняемых группами. Фьюжн, боп, экспериментальный джаз, contemporary и свинг – на любой вкус.



Армен МАНУКЯН