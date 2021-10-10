Джазовый фестиваль в Скопье

Джазовый фестиваль в столице Северной Македонии трудно назвать в числе ведущих джазовых форумов Европы, но на региональном уровне это весьма заметное событие, тем более, что в этом году фестивалю исполняется сорок лет: впервые он был проведен в 1982 году. Скопье-21 пройдет в период с 20 по 24 октября и в его программе можно встретить немало громких имен.



20 октября на сцене Национального театра оперы и балета выступят один из ведущих европейских авангардистов, швед Мэтс Густафссон с сольным концертом и известная басистка из США Линда Мэй Хан О со своим квартетом. На следующий день гостей фестиваля ждет выступление трио греческой пианистки Тани Гранулли, интернационального квартета датского гитариста Якоба Бро и просмотр документального фильма о легендарном лейбле Blue Note.



22 октября выступает ансамбль македонского аккордеониста Йордана Костова, авангардный биг-бэнд из Португалии L.U.M.E. (Lisbon Underground Music Ensemble) и авангардистка из Нью-Йорка Moor Mother вместе с Мэтсом Густафссоном и Дуду Куате. 23 октября играют австрийский ансамбль Shake Stew, шведско-турецкий состав Nu Music 4 с участием все того же Густафссона – главной звезды фестиваля, а в заключительный день выступят кубинское трио Роберто Фонсеки, албанский AIS Quartet, а также будет дан специальный концерт в честь награждения специальными призами лучших македонских молодых джазменов.



Как видите, в Скопье в конце октября будет интересно!



Леонид АУСКЕРН