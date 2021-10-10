Джазовый фестиваль в Скопье

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

Джазовый фестиваль в Скопье

10.10.2021


Джазовый фестиваль в Скопье
Джазовый фестиваль в столице Северной Македонии трудно назвать в числе ведущих джазовых форумов Европы, но на региональном уровне это весьма заметное событие, тем более, что в этом году фестивалю исполняется сорок лет: впервые он был проведен в 1982 году. Скопье-21 пройдет в период с 20 по 24 октября и в его программе можно встретить немало громких имен.

20 октября на сцене Национального театра оперы и балета выступят один из ведущих европейских авангардистов, швед Мэтс Густафссон с сольным концертом и известная басистка из США Линда Мэй Хан О со своим квартетом. На следующий день гостей фестиваля ждет выступление трио греческой пианистки Тани Гранулли, интернационального квартета датского гитариста Якоба Бро и просмотр документального фильма о легендарном лейбле Blue Note.

22 октября выступает ансамбль македонского аккордеониста Йордана Костова, авангардный биг-бэнд из Португалии L.U.M.E. (Lisbon Underground Music Ensemble) и авангардистка из Нью-Йорка Moor Mother вместе с Мэтсом Густафссоном и Дуду Куате. 23 октября играют австрийский ансамбль Shake Stew, шведско-турецкий состав Nu Music 4 с участием все того же Густафссона – главной звезды фестиваля, а в заключительный день выступят кубинское трио Роберто Фонсеки, албанский AIS Quartet, а также будет дан специальный концерт в честь награждения специальными призами лучших македонских молодых джазменов.

Как видите, в Скопье в конце октября будет интересно!

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Македония
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
15.09.2021Джазовый фестиваль в Монтеррее
11.06.2021Весь спектр джазовой музыки на Ural Music Night
24.05.2021Фестиваль "Особое детство. Jazz"
31.03.2021Фестиваль Fields 2021 объявил первую волну артистов
19.03.2021Даниил Крамер откроет «Джазовый нестандарт» на «Радио России» в свой день рождения
01.02.2021Фестиваль Ural Music Night объявляет о приеме заявок от музыкантов
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com