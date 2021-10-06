New/Open Showcase открывает прием заявок

В Екатеринбурге с 11 по 13 февраля 2022 года в третий раз пройдет New/Open Showcase Festival – конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки, участники которого смогут получить денежную поддержку своих проектов. В 2020 году организаторы приняли 375 заявок от музыкантов из 71 города и 5 стран, в 2021 году 472 заявки из 97 городов и 5 стран. Только 50 лучших музыкальных проектов станут финалистами и выступят на фестивале в Екатеринбурге. Общий грантовый фонд New/Open составляет 5 миллионов рублей, а каждый проект претендует на грант до 600 000 рублей.



4 октября стартовал прием заявок от талантливых музыкантов в возрасте от 18 до 35 лет (граждан России), которым необходимы средства на реализацию своего творческого проекта (съемки видеоклипа, запись музыкального альбома, организация концерта, участие в образовательной программе или в музыкальном фестивале и др.).



«Музыкантам, чтобы сделать следующий шаг в своем творчестве часто не хватает именно денег. Но New/Open Showcase, – это не только возможность получить финансирование на свой музыкальный проект. Это представительная конференция и площадка для нетворкинга с другими музыкантами и профессионалами индустрии» – рассказывает про шоукейс руководитель проекта Наталия Шмелькова.