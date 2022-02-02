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Бесплатный концерт Eilenkrig Crew на фестивале New/Open Showcase в Екатеринбурге

02.02.2022


Бесплатный концерт Eilenkrig Crew на фестивале New/Open Showcase в Екатеринбурге
12 февраля Вадим Эйленкриг вместе со своим коллективом выступит на площадке МТС Live Холл. Вадим Эйленкриг - российский трубач, джазмен, музыкант года по версии «Радио Jazz», ведущий телеканала «Россия-Культура» и продюсер, заслуженный артист Республики Татарстан.

Художественный руководитель фестивалей «Ветер Перемен» (г. Казань) и «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского.

Автор пяти сольных альбомов («The Shadow of Your Smile» (2010) Eilenkrig (2012), «Point of View» (2017), «Newborn» (2020), «Pier 39» (2021)). Альбом «Eilenkrig» занял 4-ю строчку в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и 1-е место в Армении (Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart).

Концерт состоится 12 февраля в МТС Live Холл (Екатеринбург, Экспо бульвар, 2). Вход бесплатный по предварительной регистрации https://pclad.timepad.ru/event/1912015/

Вадим Эйленкриг также станет одним из экспертов фестиваля и примет непосредственное участие в прослушивании музыки и оценке проектов участников New/Open Showcase Festival.

Вход на концерты участников шоукейса бесплатный, по регистрации.https://pclad.timepad.ru/event/1903201/


стиль
джаз
страна
Россия
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