Бесплатный концерт Eilenkrig Crew на фестивале New/Open Showcase в Екатеринбурге

12 февралявместе со своим коллективом выступит на площадке МТС Live Холл. Вадим Эйленкриг - российский трубач, джазмен, музыкант года по версии «Радио Jazz», ведущий телеканала «Россия-Культура» и продюсер, заслуженный артист Республики Татарстан.Художественный руководитель фестивалей «Ветер Перемен» (г. Казань) и «Джазовое лето с Эйленкригом» на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского.Автор пяти сольных альбомов («The Shadow of Your Smile» (2010) Eilenkrig (2012), «Point of View» (2017), «Newborn» (2020), «Pier 39» (2021)). Альбом «Eilenkrig» занял 4-ю строчку в российском iTunes (Top 200 Jazz Chart) и 1-е место в Армении (Top 200 Tracks Armenia All Genre Chart).Концерт состоится(Екатеринбург, Экспо бульвар, 2).Вадим Эйленкриг также станет одним из экспертов фестиваля и примет непосредственное участие в прослушивании музыки и оценке проектов участников New/Open Showcase Festival.Вход на концерты участников шоукейса бесплатный, по регистрации. https://pclad.timepad.ru/event/1903201/