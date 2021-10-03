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JazzWeek: знакомые все лица

03.10.2021


JazzWeek: знакомые все лица
Да, это действительно так. По данным JazzWeek на 27 сентября первую тройку самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов составляют новые работы трех разных музыкантов, но все они сравнительно недавно освещались в обзорах на нашем сайте. Последние две недели сентября на первом месте SongsFromMyFather Джерри Гиббса с музыкой его отца и последними записями Чика Кориа. В августе я предрекал, что этот альбом продолжит путь к вершине чарта, но в данном случае быть провидцем очень легко – работа действительно классная. На втором месте оказался альбом Кенни Гарретта Sounds from the Ancestors, а третьим стал по-прежнему любимый многими альбом бразильского маэстро Антонио Адольфо, посвященный Жобиму.

Вот такой вид приобрел сейчас список первых десяти альбомов:

Gerry Gibbs Songs From My Father (Whaling City Sound)

Kenny Garrett Sounds from the Ancestors(Mack Avenue)

Antonio Adolfo Jobim Forever (AAM Music)

The Baylor Project Generations (Be a Light)

Jae Sinnett Trio Altered Egos (J-Nett Music)

Samara Joy Samara Joy (Whirlwind)

Leon Lee Dorsey Freedom Jazz Dance(Jazz Avenue 1)

Ray Obiedo Ray Obiedo Latin Jazz Vol. 2 (Rhythmus)

Renee Rosnes Kinds Of Love(Smoke Sessions)

Lisa Hilton Transparent Sky(Ruby Slippers Production)

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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