JazzWeek: знакомые все лица

Да, это действительно так. По данным JazzWeek на 27 сентября первую тройку самых популярных у американских радиослушателей джазовых альбомов составляют новые работы трех разных музыкантов, но все они сравнительно недавно освещались в обзорах на нашем сайте. Последние две недели сентября на первом месте SongsFromMyFather Джерри Гиббса с музыкой его отца и последними записями Чика Кориа. В августе я предрекал, что этот альбом продолжит путь к вершине чарта, но в данном случае быть провидцем очень легко – работа действительно классная. На втором месте оказался альбом Кенни Гарретта Sounds from the Ancestors, а третьим стал по-прежнему любимый многими альбом бразильского маэстро Антонио Адольфо, посвященный Жобиму.
Вот такой вид приобрел сейчас список первых десяти альбомов: