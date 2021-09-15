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Джазовый фестиваль в Монтеррее

15.09.2021


Джазовый фестиваль в Монтеррее
Джазовый фестиваль в Монтеррее был основан еще в 1958 году Джимми Лайонсом и Ральфом Глисоном. На сегодня это старейший в мире непрерывно проводящийся каждый год фестиваль. В 2021 году, с 24 по 26 сентября он пройдет уже в 64-й раз! Разумеется, время накладывает отпечаток на фестиваль этого года: допускаться будут только зрители с отрицательными результатами теста на коронавирус или с документами о вакцинации.

Но, похоже, программа фестиваля такова, что именно она может заставить кого-то побыстрее пройти вакцинацию. В три сентябрьских дня здесь выступит немало звезд первой величины. Назовем лишь некоторых: Херби Хэнкок, Джордж Бенсон, Терри Линн Каррингтон и ее ансамбль Social Science, Пэт Мэтини и его Side-Eye, группа Крисчена Сэндса. Ледиси, Михо Хазама и ее m-unit, Las Cafeteras, квартет Иммануэля Уилкинса и еще много интересных исполнителей.

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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