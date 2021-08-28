Айнур Доган – лауреат премии WOMEX 21

WOMEX (Worldwide Music Expo) – крупнейший музыкальный форум, который в этом году пройдет в конце октября в португальском городе Порту. Но уже известен обладатель премии WOMEX 21 среди артистов. Эту награду получит уже известная нашим читателям родившаяся в Турции певица, инструменталистка и автор собственных песен Айнур Доган (Aynur Doğan), выступающая под артистическим именем Айнур.



В комментарии руководства WOMEX в связи с присуждением Айнур этой престижной награды говорится: «Награда присуждена за ее многолетнюю преданность делу сохранения и обновления культуры курдов и алеви, за высокие художественные достижения перед лицом политического давления. Пример для всех, кто своим пением прерывает молчание, Айнур Доган – достойнейший обладатель премии WOMEX 21 среди артистов.»



Айнур Доган принадлежит сразу к двум меньшинствам в Турции: по национальности она курдянка, а по религии – алевитка (не путать а сирийскими алавитами!). Творчество Айнур основано на курдском фольклоре, и определенное дискриминационное давление она ощущала и в родном горном городке Чемишгезек, и в огромном Стамбуле. С 2012 года Айнур живет в Амстердаме. В ее дискографии уже семь альбомов, а последний из них, Hedûr / Solace Of Time (2020), который мы и представляли нашим читателям, удостаивался высших позиций во многих чартах world music.



Сама Айнур в связи с присуждением ей награды, сказала: «Музыка – это ключ к утерянным культурам, способ вернуться к истокам, к сути. Это доказательство того, что мы разные, но исходим из одного ядра. Следовательно, каждое отдельное звучание в этом мире – наше общее наследие, это все равно, что не дать исчезнуть какой-то части Земли. Один из самых важных этапов на моем музыкальном пути начался с WOMEX в 2006 году… Для меня большая честь представлять музыку сорокамиллионного народа, существование которого еще толком не признано и который не имеет собственной страны. Для меня большая честь посвятить эту награду всем женщинам мира, и, в частности, курдским женщинам, борющимся за свободу, равенство и мир».



Леонид АУСКЕРН