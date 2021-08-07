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Роман Мирошниченко номинирован на голливудскую премию

07.08.2021


Роман Мирошниченко номинирован на голливудскую премию
Композиция гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко «Flying Dragon» из совместного с датским гитаристом Хенриком Андерсеном альбома «New Shapes» завоевала номинацию на Hollywood Music in Media Awards.

Список кандидатов составляется консультативной комиссией и комитетом по отбору, в которые входят известные журналисты, музыкальные продюсеры и композиторы. Победитель в каждой номинации определяется членами Общества композиторов и авторов песен, Американской телевизионной академии, Национальной академии искусства и науки звукозаписи, музыкальной секции Академии кинематографических искусств и наук, представителями организаций по защите авторских прав, а также избранными музыкальными журналистами и менеджерами. " «Flying Dragon» - композиция с очень запоминающейся мелодией, на основе которой гитаристы создают чудесные линии своих соло. Роман Мирошниченко столь же впечатляюще играет на акустической гитаре, как и на электрической. Он заслуженно считается одним из лидеров современной фьюжн-сцены.» - констатировал в своей рецензии один из самых авторитетных джазовых критиков современности Скотт Яноу. Принявший участии в записи получившего номинацию на HMMA трека знаменитый перкуссионист Трилок Гурту, известный благодаря выступлениям с корифеями джаза Джоном Маклафлином, Джо Завинулом и Яном Гарбареком, поделился впечатлениями от сотрудничества: «Поскольку Хенрик был участником моей группы, я рад, что распознал его разносторонний талант. Сейчас я вижу, как он прогрессирует, и конечно, с таким замечательным партнером, как Роман, они способны поднять на новый уровень музыку для более молодого поколения. Я надеюсь, что музыкальное братство поощрит и поддержит этих двух многообещающих музыкантов!» - отметил Трилок Гурту.

Среди номинантов/победителей HMMA прошлых лет - саундтреки к фильмам "Джокер", ''Ла-ла Ленд'', "Паразиты", "Король Лев", "Кролик Джо Джо", "Человек-паук", "Семейка Аддамс", Ford V Ferari", "Рокетмен", "Суперсемейка 2", "Зеленая Книга", "Дэдпул 2", композиторы и авторы песен Hans Zimmer, Alan Silvestri, Glen Campbell, "Earth, Wind & Fire", Annie Lennox, Diane Warren, Smokey Robinson, Dave Mason, Sam Smith, Jennifer Lopez, Brian Wilson, Lady Gaga, Christopher Young, John Debney, John Powell, Anthonio Sanchez, Shawn Stockman и многие другие.

Церемония награждения HMMA состоится 17 ноября в Голливуде.


стиль
джаз
страна
Россия
музыкальный стиль
фьюжн
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