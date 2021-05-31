ИТОГИ ПРЕМИИ РАДИО JAZZ 89.1 FM

VII ежегодная премия Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» подвела итоги! Две недели слушатели могли выбирать своих любимых исполнителей – тех, чей музыкальный стиль им наиболее близок. Затем в течение недели в эфире Радио JAZZ 89.1 FM были объявлены победители семи номинаций:



«Восходящая звезда» – Виктория Кривозубова, вокал



«Площадка года» – джаз клуб Алексея Козлова



«Релиз года» – Леонид Винцкевич «Sugar fields»



«Открытие года» – джаз клуб bb Sea Jazz Club (г. Сочи)



«Фестиваль года» – UralMusicNight (г. Екатеринбург)



«Музыкант года» – Тони Карапетян, пианист



«За вклад в развитие джазовой культуры в России» – Козлов Алексей Семёнович, советский и российский саксофонист и джазмен, композитор, актёр, публицист, писатель, Народный артист России.



Подведение итогов завершилось большим праздничным концертом, в котором приняли участие и продемонстрировали все возможные оттенки джаза: манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE; народная артистка РФ, несравненная Лариса Долина; заслуженный артист России Сергей Мазаев; один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин; певец Александр Панайотов; яркий музыкальный коллектив А’СТУДИО; потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова и великолепные победители Премии!



Ведущими концерта стали певица Мариам Мерабова и ведущий НАШЕ Радио Дмитрий Ленский