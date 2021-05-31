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ИТОГИ ПРЕМИИ РАДИО JAZZ 89.1 FM

31.05.2021


ИТОГИ ПРЕМИИ РАДИО JAZZ 89.1 FM
VII ежегодная премия Радио JAZZ 89.1 FM «Все цвета джаза» подвела итоги! Две недели слушатели могли выбирать своих любимых исполнителей – тех, чей музыкальный стиль им наиболее близок. Затем в течение недели в эфире Радио JAZZ 89.1 FM были объявлены победители семи номинаций:

«Восходящая звезда»Виктория Кривозубова, вокал

«Площадка года»джаз клуб Алексея Козлова

«Релиз года»Леонид Винцкевич «Sugar fields»

«Открытие года»джаз клуб bb Sea Jazz Club (г. Сочи)

«Фестиваль года»UralMusicNight (г. Екатеринбург)

«Музыкант года»Тони Карапетян, пианист

«За вклад в развитие джазовой культуры в России» – Козлов Алексей Семёнович, советский и российский саксофонист и джазмен, композитор, актёр, публицист, писатель, Народный артист России.

Подведение итогов завершилось большим праздничным концертом, в котором приняли участие и продемонстрировали все возможные оттенки джаза: манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE; народная артистка РФ, несравненная Лариса Долина; заслуженный артист России Сергей Мазаев; один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин; певец Александр Панайотов; яркий музыкальный коллектив А’СТУДИО; потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова и великолепные победители Премии!

Ведущими концерта стали певица Мариам Мерабова и ведущий НАШЕ Радио Дмитрий Ленский


стиль
джаз
страна
Россия
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