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"Промзона" - серия звукосессий на индустриальных объектах

15.04.2024

"Промзона" - серия звукосессий на индустриальных объектах

Музыкант из Минска Виктор Семашко начал публиковать в Сети серию записей под общим названием "Промзона". Аудиосессии происходили в течение десятых годов в разных точках Беларуси (МИнск, Раков, Мозырь) и Польши (Гайнувка). За это время в проекте приняло участие около двух десятков инструменталистов. По словам Виктора "для совместного музицирования в режиме строгой секретности отбирались преимущественно промышленные объекты разной степени заброшенности, локации должны были иметь приличную акустику и удобную для извлечения звуков начинку."

Для прослушивания уже выложены две части серии. В первой звучат сольные импровизации Виктора в разных точках Минска, от метро до крыши Белгосуниверситета. Во второй представлен септет на основе фолк-группы ESSA, записанный в промышленном ангаре в Ракове. Визуальное оформление "Промзоны" выполнил музыкант и дизайнерс Подляшья Юрка Асенник. Страница проекта в Сети - https://pramzona.bandcamp.com/

Ближайшее выступление Виктора Семашко с участием Катерины Водоносовой состоится 25 апреля в Белостоке, в баре Beer4u (Legionowa 14/16 lok.2.


стиль
джаз
страна
Беларусь
музыкальный стиль
авангард
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