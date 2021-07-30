«New Shapes» - феерия стилей от лидера современной фьюжн-сцены

Являясь автором 11 книг о джазе и более 20 000 рецензий для журналов Down Beat, JazzTimes, L.A. Jazz Scene Скотт Яноу по праву признан одним из самых авторитетных музыкальных критиков современности. Не оставил без внимания Скотт Яноу и новый совместный альбом гитаристов Романа Мирошниченко и Хенрика Андерсена, по достоинству оценив новую работу виртуозов в своей рецензии.



Супер-гитарист, на счету которого более десяти альбомов Роман Мирошниченко заслуженно считается одним из лидеров современной фьюжн-сцены. Он сотрудничал с такими звездами как Стив Вай, Ларри Кориэлл,Дженнифер Баттен, Пол Вертико, Саймон Филиппс и многие другие. В молодости Мирошниченко начал изучать блюз и рок, а затем выбрал путь джазового гитариста, который постоянно ищет новые вызовы. Альбом «New Shapes» («Новые Формы») — именно такой вызов, демонстрирующий, что Роман столь же впечатляюще играет на акустической гитаре, как и на электрической.



В проекте «New Shapes» Роман Мирошниченко объединился с коллегой-гитаристом Хенриком Андерсеном. Андерсен родился и вырос в Копенгагене. Он не только первоклассный гитарист, но и вокалист, владеющий «коннаколом» — южно-индийским искусством ритмического пения, посредством акцентирования быстро проговариваемых полиритмических слогов, иначе говоря — вокальной перкуссией. Трилок Гурту, известный индийский перкуссионист, работавший с Джоном Маклафлином и Oregon, был одним из его учителей и выступает специальным гостем на «New Shapes». В проекте принимают участие всемирно-известные перкуссионисты Бикрам Гош, Фрэнк Колон и Гумби Ортиз, а также лауреат «Грэмми», виртуозный скрипач Чарли Бишарат.



На протяжении всего альбома, используя различные акустические гитары с нейлоновыми и стальными струнами, Мирошниченко и Андерсен постоянно подзадоривают друг друга, демонстрируя при этом феерию стилей. Оба способны на молниеносные пассажи, которыми они подчеркивают основную мелодию,настроение и драйв каждого трека без потери сути.

Композиция «Russian Mountains», открывающая альбом, даёт понять, что оба гитариста — виртуозы, которые всегда помнят про мелодичность. Это одна из нескольких пьес, украшенных запоминающимся вокальным скэтом Андерсена. Состоящая из нескольких красочных частей «New Shapes» динамично развивается, представляя собой неразрывное переплетение акустических гитар, перкуссии и голоса. В «Playground» гитаристы на протяжении всей композиции обмениваются озорными идеями, импровизируя на звучащую по-детски непосредственно основную тему, которая подчеркивает название произведения. Очень запоминающаяся мелодия «Flying Dragon» имеет довольно простую структуру, на основе которой гитаристы создают чудесные линии своих соло. В основе «Corona Funk» лежит депрессивный ритмический рисунок, однако напряжение и страсть весьма эффективно нарастают по мере исполнения. «Bodhran's Magic» — это джазовый вальс с индийскими мотивами, в котором скрипач Бишарат, Мирошниченко и Андерсен блестяще импровизируют.



В композиции «Salvador» два гитариста передают слушателям ощущения фламенко с оттенком цыганского свинга, а завершающая «Simona's Summer Samba» даёт им возможность сыграть бразильскую самбу в необычном для самбы размере 7/8.



Альбом «New Shapes» впечатляет разнообразием и воодушевлением. В нём Роман Мирошниченко и Хенрик Андерсен проявляют своё самое вдохновенное мастерство.



Скотт Яноу, джазовый журналист/историк