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«Шестое чувство» Романа Мирошниченко - новый стандарт фьюжн-гитары XXI века

23.03.2021


«Шестое чувство» Романа Мирошниченко - новый стандарт фьюжн-гитары XXI века
Спустя всего несколько месяцев после официального релиза в ноябре 2020 года, новый альбом Романа Мирошниченко «The Sixth Sense» получил признание на мировом уровне. На сегодняшний день альбом удостоен серебряной медали американской премии Global Music Awards, продолжает нарастать популярность в Японии, где в декабре прошлого года стартовала широкая дистрибьюция специального тиража компакт-дисков, а одна из композиций «Bodhrán's Magic» получила номинацию престижнейшей американской премии Hollywood Music In Media Awards.
Новый альбом вызвал интерес и со стороны одного из наиболее известных и уважаемых критиков и джазовых историков современности Скотта Янноу (Scott Yannow) написавшего рецензию на «The Sixth Sense»:
Когда слушаешь мощную гитарную игру Романа Мирошниченко, вспоминаются Эл Ди Меола (Al Di Meola) и Джон Маклафлин (John Mclaughlin) времен проекта "Махавишну", но вскоре становится очевидно, что у Мирошниченко есть свой собственный почерк. Не боясь раскрепощаться, ему удается утончённо чередовать сложные аранжировки с элементами чистой спонтанности. С 2003 года Роман записал десять сольных альбомов, установив новый стандарт фьюжн-гитары XXI века. В новом альбоме «Шестое чувство» («The Sixth Sense») к трио Романа Мирошниченко, с участием бас-гитариста Олегом Канакова и барабанщика Валерия Черноока, присоединяются специальные гости, придающие проекту разнообразия. Гитарист исполняет восемь авторских композиций, а также «Moon Over Tanjore» Хенрика Андерсена и «Planar» Даниэля Фигейредо. В первом треке «Flying Dragon» к Мирошниченко подключается басист Банни Брюнель, исполнивший мощное и напористое соло, которое вдохновило гитариста играть с еще большой интенсивностью. «Ночь в июне» с перкуссионистом Гумби Ортисом также начинается насыщеннно, но с большим пространством, позволяющим Мирошниченко развивать мелодии по мере нарастания аранжировки. «Isoboogie» с гитаристкой Дженнифер Баттен имеет легко запоминающиеся, зажигательные риффы. Заглавный трек «The Sixth Sense» (включающий барабанщика Луиса Алисеа, Пола Вертико на перкуссии и бак-вокалиста Мэтта Лорана) - мелодичная пьеса, которая немного успокаивает заданный темп альбома, играя роль прелюдии к одному из самых ярких произведений альбома «Bodhran’s Magic». Великолепные импровизации Романа Мирошниченко и скрипача Чарли Бишарата весьма красочны и впечатляющи. «Planar» при участии пианиста Раньери Оливейра и Санкт-Петербургского камерного оркестра, представляет собой красивую балладу с лаконичной трактовкой. «Moon Over Tanjore» с гитаристом Хенриком Андерсеном и басистом Домиником Ди Пьяцца - это виртуозные импровизации, безупречно сыгранные двумя гитаристами, которые постоянно бросают вызов друг другу, демонстрируя при этом отличительные стили. В «Ole» приглашенный клавишник Гэри Хасбэнд добавляет джазовый оттенок к пьесе с яркой мелодией и испанским колоритом. «Ocean» с Фрэнком Колоном и Гумби Ортисом на перкуссии довольно агрессивен, но мелодичен, а «Breathe Groove» завершает запоминающийся сет спокойной и умиротворенной темой. "The Sixth Sense" - впечатляющая работа, которая может оказаться либо новым знакомством с талантами Романа Мирошниченко для некоторых слушателей, либо очередным ценным приобретением для многих поклонников гитариста.
В 2013 году Роман Мирошниченко стал одним из героев энциклопедии The Great Jazz Guitarists, которую под редакцией Скотта Янноу выпустило крупнейшее американское музыкальное издательство Hal Leonard Books. В энциклопедию вошли материалы о 342 выдающихся джазовых гитаристах XX столетия, среди которых Джанго Рейнхардт (Django Reinhardt), Чарли Крисчен (Charlie Christian), Пэт Метини (Pat Metheny), Джон Маклафлин (John McLaughlin), Лес Пол (Les Paul), Джефф Бек (Jeff Beck). Ольга Рощина


стиль
джаз
страна
Россия
музыкальный стиль
фьюжн
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