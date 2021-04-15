Волынщики, исторические танцы и кельтская свадьба: анонс сцены Ural Music Night

Анонсируем этно-фолк площадку в саду Вайнера:



Торжественная церемония открытия будет стилизована под кельтскую свадьбу, неотъемлемой частью которой станет музыкальный коллектив, исполняющий традиционную шотландскую музыку – «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга». Завораживающее звучание волынки в сочетании с барабанными ритмами и самобытные шотландские мотивы покорят слушателей своей мелодичностью и бравым характером.



Хелайнерами сцены «Фолк-карнавал» выступят флагманы отечественного фолк-рок-метала, питерский коллектив «ТРОЛЛЬ ГНЁТ ЕЛЬ» и группа Gilead, играющие современную средневековую музыку в фирменном сочетании этники и электроники. Еще состоится выступление ярких представителей уральской фолк-музыки, группы«РАЙДО».



Выступления фолк-групп будут сопровождаться историческими танцами и перформансами, которые подготовили реконструкторы. Многие участники шоу выступят в самодельной одежде, с оружием и доспехами.