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Весь спектр джазовой музыки на Ural Music Night

11.06.2021


Весь спектр джазовой музыки на Ural Music Night
Сегодня мы анонсируем 6 джазовых площадок фестиваля.

На открытой площадке angelo jazz place в Театральном переулке (начало в 18.00) гости фестиваля смогут погрузиться в атмосферу джаза во всех его проявлениях. От классических джазовых стандартов в исполнении Kickin’ Jass Orchestra, джаза с этническими мотивами от Settlers и «Христя в Намистi» до алкоджаза Billy's Band, песен с ароматом кубинского рома от «Запрещённых барабанщиков» и неожиданных экспериментов Fugu Quintet и Masala Quartet.

На площадке выступят: Мария Рябочкина, Radostb Orchestra, «немой», Fugu Quintet, Settlers, Masala Quartet, Dervish Taxi, LOAD, «Христя в Намистi», Kickin’ Jass Orchestra, Billy’s band и «Запрещенные барабанщики».

На площадке в отеле ParkInn (начало в 17.00) выступят трио Golovina Gang (Ольга Головина – вокал, Денис Галушко – клавишные инструменты, Василий Панкрашин – саксофоны (тенор, сопрано)) и ученики Golovina Music Studio. Зрителей ждет увлекательный вокальный марафон с разными стилями и направлениями музыки. Сплетение фолка, джаза, классики и фанка удивит каждого ценителя музыки.

В самом центре города на летней веранде паназиатского ресторана «Васаби»(начало в 19.00) – музыка без ограничений, чистая творческая стихия и неповторимые истории в исполнении lizamatryoshka, «завтралето», newzette и «любовi».

Отель Four Elements и площадка UNDERJAZZ станет прибежищем фьюжна (в широком смысле слова) на «Ночи Музыки». Здесь джаз проявит себя в комбинации с инструментальным хип-хопом и электронными ландшафтами, рэпом и вкраплениями рок-музыки, а также с этникой. Не последнее место достанется и современному джазу. В лайнапе: Квартет Романа Алексеевнина, SAKHRA, Masala Quartet и Юрий Пушкарёв.

На площадке джаз-клуба EverJazz в разных соотношениях и пропорциях смешаются джаз и музыка народов мира. Весь спектр музыкальных оттенков продемонстрируют: фолк-фьюжн группа Кати Ямщиковой, «Дара Яра», settlers, SAKHRA и другие артисты.

В Свердловской государственной детской филармонии состоится IX Международный открытый фестиваль-конкурс джазового и современного танца «JAZZ SENSATION ‘21»(начало в 18.30).14 коллективов со всей России представят номера, в которых фантазия танцора и хореографа находятся в свободном полете, а музыка и движение, душа и эмоции органично соединены воедино, способствуя созданию настоящих шедевров.

Ранее были анонсированы 3 площадки с джазовым и фанковым звучанием.

Сцена «Клуб Шаболовка, 37» в Харитоновском парке. На ней выступит коллектив Eilenkrig Crew российского джазового трубача и ведущего т/к «Россия-Культура» Вадима Эйленкрига, REVO.band, Игнат Кравцов и BLACK SNOW, Zava Matotra, SHOO и Masala Quartet.

На площадке Funkapolitan Jam (Тургенева, 22) традиционно можно будет услышать невероятное разнообразие музыкальных стилей. Фанк мирового уровня от Funky Bizness Gang, ска и регги от Lollypop Lorry, микс соула, джаза и инди-рока от «Андреграунд», выступление «Запрещённых барабанщиков» в стиле латина, «БИТОН» с трибьютом многократных обладателей премии «Грэмми», американской фьюжн-группы Snarky Puppy и фанк эксперименты от Seven Note Collective и Flowshmow.

Площадка под кураторством «Джазиста» в ДКЖ продемонстрирует, насколько широк стилистический спектр джаза. На ней выступят: «Христя в Намистi», Kle2Go, Fugu Quintet, «Шаньгин трио», Сергей Чашкин, и newzette

пресс-атташе Ural Music Night:

Колмогоров Григорий


стиль
джаз
страна
Россия
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