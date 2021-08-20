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странаРоссия
Лекция Ural Music Camp - Авторское право для музыкантов
20.08.2021
4 сентября в Екатеринбурге стартует Ural Music Camp 2021 – «Уральский Музыкальный Лагерь» вновь откроет свои двери для 50 музыкантов, сонграйтеров и музыкальных менеджеров со всей России. В планах организаторов Ural Music Camp проведение серии открытых и бесплатных лекций, воркшопов и мастер-классов от экспертов музыкальной индустрии.
Первая лекция «Авторское право для музыкальной группы: все, что важно знать» будет посвящена авторскому праву для музыкантов, она пройдет в онлайн-формате.
Лекция будет полезна всем музыкантам, которые работают в группе или в соло-проектах, промо-группам и начинающим лейблам, а также авторам музыки и слов, менеджерам коллективов и всем интересующимся сферой популярной музыки и музыкальной индустрии. Зрители лекции узнают, как защитить свое творчество и как не нарушить права других авторов.
24 августа (вторник), 17.00 по московскому времени.
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