Женя Любич выпустила Маяковского в блюзе и Лермонтова в инди-роке
23.03.2020
20 марта, в день рождения певицы, вышел новый альбом Жени Любич «Во весь голос». Пластинка состоит из не издававшихся прежде композиций, написанных на стихи русских, английских и французских поэтов-классиков XIX - XX в. в. Уникальность этого релиза заключается в том, что для каждого стихотворения найдены свои особые интонации, стилистика и саунд: Владимир Маяковский звучит как блюз, Роберт Бёрнс - как баллада, Михаил Лермонтов - как инди-рок. Знакомые многим поэтические тексты предстают в новом музыкальном ключе, в них открываются неожиданные смыслы. Магия этих композиций - и в эффекте кросс-кавера: авторы стихов - поэты - мужчины, а автор музыки и исполнительница - Женя Любич.
«Во весь голос» - это путешествие в мир книг, в мир поэзии, которая обрела свои мелодии и мотивы. Сами обстоятельства создания альбома необычны: он был целиком записан в новом петербургском книжном магазине «Во весь голос» под аккомпанемент специально созданного по такому случаю ансамбля, в который вошли как постоянные спутники Жени Любич, так и приглашенные джазовые и фольклорные инструменталисты. Процесс альбома стал основой музыкального фильма, фрагменты которого выложены на канале Жени Любич в YouTube.
«Моя музыка вышла из литературы», - говорит певица. И этот альбом - признание в любви поэтам, чьи стихотворения стали источником вдохновения на самом раннем этапе творческой биографии Жени Любич и продолжают вдохновлять ее и сейчас.