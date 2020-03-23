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Женя Любич выпустила Маяковского в блюзе и Лермонтова в инди-роке

23.03.2020


Женя Любич выпустила Маяковского в блюзе и Лермонтова в инди-роке
20 марта, в день рождения певицы, вышел новый альбом Жени Любич «Во весь голос». Пластинка состоит из не издававшихся прежде композиций, написанных на стихи русских, английских и французских поэтов-классиков XIX - XX в. в. Уникальность этого релиза заключается в том, что для каждого стихотворения найдены свои особые интонации, стилистика и саунд: Владимир Маяковский звучит как блюз, Роберт Бёрнс - как баллада, Михаил Лермонтов - как инди-рок. Знакомые многим поэтические тексты предстают в новом музыкальном ключе, в них открываются неожиданные смыслы. Магия этих композиций - и в эффекте кросс-кавера: авторы стихов - поэты - мужчины, а автор музыки и исполнительница - Женя Любич.

«Во весь голос» - это путешествие в мир книг, в мир поэзии, которая обрела свои мелодии и мотивы. Сами обстоятельства создания альбома необычны: он был целиком записан в новом петербургском книжном магазине «Во весь голос» под аккомпанемент специально созданного по такому случаю ансамбля, в который вошли как постоянные спутники Жени Любич, так и приглашенные джазовые и фольклорные инструменталисты. Процесс альбома стал основой музыкального фильма, фрагменты которого выложены на канале Жени Любич в YouTube.

«Моя музыка вышла из литературы», - говорит певица. И этот альбом - признание в любви поэтам, чьи стихотворения стали источником вдохновения на самом раннем этапе творческой биографии Жени Любич и продолжают вдохновлять ее и сейчас.

Ссылки на альбом в BOOM: vk.cc/ar9dZF

Cмартлинк: https://vk.cc/ar9dZG

Женя Любич в сети:

http://www.jenialubich.com/

www.instagram.com/jenia_lubich

https://www.facebook.com/jenia.lubich

https://vk.com/jenialubich

Дополнительная информация: https://vk.com/event192378225


стиль
блюз
страна
Россия
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