Опубликован лайн-ап 19-го сезона джаза в Крыму

Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party анонсировал список участников фестивальных дней с 20 по 22 августа на Главной и Волошинской сценах.
В первый день зрителей Главной сцены ждут выступление «Уральского диксиленда», одного из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве, «Музыкальная дуэль» джазовых пианистов Даниила Крамера и Валерия Гороховского, а также программаквинтета барабанщика Павла Тимофеева со специальным гостем. На Волошинской сцене в этот день можно будет услышать джазовые импровизации коллектива саксофониста Станислава Должкова.
Во второй и третий дни программа Главной сцены включит выступления Биг-бэнда Георгия Гараняна (Краснодар) и его специальных гостей Бобби Мартинеса и Рамона Гонсалеса, российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, певицы Мариам Мерабовой и проекта Армена Мерабова «Miraif», трио джазовых вокалисток Ирины Родилес, Виктории Кауновой и Валерии Шургалиной «Jazz Ladies and Gentlemen» и других коллективов и солистов. На Волошинской сцене в предпоследние августовские субботу и воскресенье выступят легендарный ансамбль интуитивной музыки «Три-О» и квартет пианиста Алексея Беккера «Снобы».
В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут названы в день открытия, 20 августа. С полным списком выступлений участников фестиваля Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на его сайте (http://koktebel-jazz.ru). Список может быть дополнен и обновлен.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу. Перечень требований к участникам, гостям и зрителям для посещения площадок фестиваля Koktebel Jazz Party опубликован на его сайте (https://koktebel-jazz.ru/festival2021/20210719/1013456035.html#head).
Фестиваль Koktebel Jazz Party - территория, свободная от COVID-19. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой условия доступа на фестиваль могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора. В данный момент участникам, гостям и зрителям фестиваля необходимо предоставить, как минимум, один из трех документов:
- Отрицательный ПЦР-тест, сделанный, не ранее 18 августа 2021 года,
- Справка о наличии антител к S-белку COVID-19, сделанная не ранее 25 мая 2021 года,