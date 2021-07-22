Фильм "Быть Артистом в Эпоху Ковид"

Документальный фильм музыкального продюсера Виктора Радзиевского и режиссера Алексея Круглова. Картина представят собой 15 интервью с артистами из 15 стран мира от Бразилии, Индии до Европы и США, и рассказывает о тяжёлом положении музыкантов в мире, который столкнулся с пандемией коронавируса. Авторы рассуждают над сложными темами взаимоотношений государства с людьми искусства и культуры, положения артистов и их миссии в современном мире, где нет никакой уверенности в завтрашнем дне. -
Директор фильма - Victor Radzievskiy - Режиссер - Alexey Kruglov -