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Фильм "Быть Артистом в Эпоху Ковид"

22.07.2021


Фильм Быть Артистом в Эпоху Ковид
Документальный фильм музыкального продюсера Виктора Радзиевского и режиссера Алексея Круглова. Картина представят собой 15 интервью с артистами из 15 стран мира от Бразилии, Индии до Европы и США, и рассказывает о тяжёлом положении музыкантов в мире, который столкнулся с пандемией коронавируса. Авторы рассуждают над сложными темами взаимоотношений государства с людьми искусства и культуры, положения артистов и их миссии в современном мире, где нет никакой уверенности в завтрашнем дне. -

Директор фильма - Victor Radzievskiy - Режиссер - Alexey Kruglov -

Участники интервью:: Emanuele Cisi (Италия), Michaela Steinhauer (Германия), Yuri Goloubev (Великобритания), Cedric Hanriot (Франция), Frits Landesbergen (Нидерланды), Freddie Hendrix (США), Su Idil (Турция), Manish Pingle (Индия), Yuri Mahatma (Индонезия), Liz Barak (Израиль), McCoy Mrubata (Южная Африка), Nelson Faria (Бразилия), Takashi Sugawa (Япония), Daniel Kramer (Россия), Minyen Hsieh (Тайвань).

- Музыка: Petr Ivshin (барабаны), Alexey Kruglov (электроника)

- Пластика - Karina Nesmeyanova -

Закадровый Голос - Allan Harris, Vladimir Sokolovsky, Alexandra Bakhmatskaya

Виктор РАДЗИЕВСКИЙ-мл


автор
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Россия
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