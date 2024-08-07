Epistaxis – звуковой диптих "Фантастычных плыўцоў"

Минско-варшавская группа Виктора Семашко Fantastic Swimmers выпустила диптих Epistaxis. Альбом состоит из "горизонтали и вертикали" – пары длинных плавных композиций, основанных на белорусском фольклоре. В первой пьесе основную линию ведет белорусская волынка (дуда) Евгения Барышникова, во второй – лира Сергея Долгушева. К студийной работе подключились опытные польские импровизаторы Петр Мелех (Piotr Mełech) и Войтек Трачик (Woitek Traczyk), а также оперативно собранный с помощью Вероники Лось смешанный хор на девять голосов.

"Нашему хору за несколько секунд перед стартом я предложил думать про позитивные изменения в мире. Как бы это ни было наивно и самонадеянно, но хотелось, чтобы с нашего совместного действа начался новый отсчет, чтобы настал поворотный момент… Я относился к тому, что мы делали, не просто, как к музыке, а именно как к коллективному сакральному акту, как к мистерии… и поэтому даже теперь слушать то, что у нас получилось, необычайно волнительно, потому что вновь и вновь переживаешь тот эмоциональный опыт» - рассказывает Виктор.

Первым слушателем получившегося диптиха стал художник и реконструктор волынок Тодор Кашкуревич, назвавший первую часть альбома «сладким апокалипсисом». Участник хора Яцек Фильц (Jacek Filc) сравнил содержание с «воскресной службой альтер-верующего в неограниченном стиле». Традиционное лирницкое пение, звучащее во второй части, было нотировано этнографами в деревне Нясята на Могилевщине. Обложкой альбома стал фрагмент дипломной работы художницы Марии Дорошко, который называется "Барана" в честь древнего обрядового действа, когда певицы совместно исполняли каждая свою песню из разных календарных этапов. Послушать и бесплатно скачать "Эпістакіс" в хорошем качестве можно по ссылке https://fpstudio.bandcamp.com/album/epistaxis.

Фото Сергея Долгушева