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Chess Knock, ProJazz.Group и Трио Виктора Чаплыгина выступят на конкурсе «Arena Moscow Night. Наш джаз»

16.07.2020


Chess Knock, ProJazz.Group и Трио Виктора Чаплыгина выступят на конкурсе «Arena Moscow Night. Наш джаз»
Онлайн-трансляция нового отборочного этапа проекта «Arena Moscow Night. Наш джаз», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится 20 июля 2020 года. Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, концерт состоится без гостей: трансляция будет вестись из студии. Ведущими концерта станут джазовый обозреватель, радио- и телеведущий Михаил Митропольский и актер Максим Линников. В состав жюри войдут джазовый гитарист, композитор, педагог, народный артист России Алексей Кузнецов, джазовая певица Анна Бутурлина и генеральный директор музыкального издательства «Артсервис» Светлана Конюхова.

Одним из участников конкурса заявлен пианист Энтони Карапетян и его ProJazz.Group. Помимо Карапетяна в состав группы входят контрабасист Юрий Барсуков и барабанщик Максим Шадрин. Музыканты сыграют свои авторские композиции «Doubts» и «East-West».

Вторым участником отборочного тура станет Трио Виктора Чаплыгина: Федор Фабер (контрабас), Герман Аветисов (труба/фортепиано) и Виктор Чаплыгин (гитара). Они представят зрителям онлайн-концерта свою интерпретацию джазовых стандартов «Just Friends» и «Recorda Me».

За право выступать в финале конкурса «Arena Moscow Night. Наш джаз» будет также бороться проект Chess Knock («Шахматный удар»), участниками которого являются Сергей Балашов (ударные), Дмитрий Рессер (гитара), Виктор Авсарагов (бас, синтезатор) и Егор Филатов (саксофон). Они сыграют композицию «Dawn Town», которую написал Дмитрий Рессер, и «Office Disco» авторства Сергея Балашова. За ходом музыкального конкурса можно будет следить онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на страницах в Facebook и «ВКонтакте» информационного агентства «Музыкальный Клондайк», где организованы прямые трансляции концерта. На сайте проекта также можно ознакомиться с записями уже прошедших выступлений.

Национальный фонд поддержки правообладателей открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В прошлых сезонах в конкурсной программе принимали участие молодые, но уже профессиональные артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. В новом сезоне в центре внимания проекта Arena Moscow Night джаз – музыка с вековой историей, никогда не теряющая своей актуальности.

Партнерами проекта выступают портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», кинокомпания «Русское кино», информационное агентство «Музыкальный Клондайк», компания Kawai, информационное агентство InterMedia, портал «Культуромания», кафе «Март» и зал для торжеств «Пантеон» в «Царицыно».

Онлайн-трансляция конкурса начнется 20 июля в 18.00. Официальный сайт проекта: arenamoscownight.ru. Официальный сайт НФПП: cfund.ru.


стиль
джаз
страна
Россия
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