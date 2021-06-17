Музыка в изгнании. Концерт Chizhik Jazz Quartet

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

Музыка в изгнании. Концерт Chizhik Jazz Quartet

17.06.2021


Музыка в изгнании. Концерт Chizhik Jazz Quartet
20 июня на летней веранде во дворе Еврейского музея в Москве в рамках фестиваля «Точка перемещения» выступят Chizhik Jazz Quartet. Концерт приурочен к Всемирному дню беженцев и 70-летию Конвенции о статусе беженцев.

«Дом» и «бездомность» — важнейшие культурные архетипы социальных и гуманитарных наук, психологии и искусства. В работах философов XX века дом ассоциируют с обжитым и счастливым пространством — не только на карте, но и в глубине человеческой сущности. Бездомность же предстает «домом наоборот»: местом, куда невозможно интегрироваться, где недоступны общечеловеческие радости.

Истории многих произведений искусства начинались в «бездомности» — их создавали авторы-эмигранты (или авторы-беженцы?), которым приходилось искать новые смыслы и опоры вдали от родной страны.

Слава Сергея Рахманинова прогремела по всему миру, однако мало кто помнит о том, что уехав из России после Октябрьской революции, в течение 10 лет композитор был в глубоком кризисе и ничего не писал. Имре Кальман отказался стать «почётным арийцем» после аншлюса Австрии и эмигрировал, тогда как его оперетты были запрещены в нацистской Германии, а две сестры Кальмана погибли в концлагерях. Та же судьба постигла и членов семьи Мечислава Вайнберга — композитор бежал в СССР от нацизма, однако и там подвергся репрессиям.

На концерте Chizhik Jazz Quartet прозвучат оригинальные композиции, вдохновленные музыкой этих композиторов, а также сочинениями Фредерика Шопена, Игоря Стравинского, Курта Вайля и других музыкантов, работавших в изгнании.

Состав:

Чижик-Джаз-Квартет

Алексей Чижик — вибрафон

Олег Белов — фортепиано

Михаил Фотченков — ударные

Алекс Ростоцкий — бас-гитара

Автор идеи — Юлия Бройдо


стиль
джаз
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
11.06.2021Весь спектр джазовой музыки на Ural Music Night
31.05.2021JazzWeek в последний день весны
31.05.2021ИТОГИ ПРЕМИИ РАДИО JAZZ 89.1 FM
24.05.2021Фестиваль "Особое детство. Jazz"
11.05.2021ПРЕМИЯ РАДИО JAZZ 89.1 FM ЗАПУСКАЕТ ГОЛОСОВАНИЕ
11.05.2021Ural Music Night объявляет конкурс музыкальных журналистов
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com