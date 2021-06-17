Музыка в изгнании. Концерт Chizhik Jazz Quartet

20 июня на летней веранде во дворе Еврейского музея в Москве в рамках фестиваля «Точка перемещения» выступят Chizhik Jazz Quartet. Концерт приурочен к Всемирному дню беженцев и 70-летию Конвенции о статусе беженцев.



«Дом» и «бездомность» — важнейшие культурные архетипы социальных и гуманитарных наук, психологии и искусства. В работах философов XX века дом ассоциируют с обжитым и счастливым пространством — не только на карте, но и в глубине человеческой сущности. Бездомность же предстает «домом наоборот»: местом, куда невозможно интегрироваться, где недоступны общечеловеческие радости.



Истории многих произведений искусства начинались в «бездомности» — их создавали авторы-эмигранты (или авторы-беженцы?), которым приходилось искать новые смыслы и опоры вдали от родной страны.



Слава Сергея Рахманинова прогремела по всему миру, однако мало кто помнит о том, что уехав из России после Октябрьской революции, в течение 10 лет композитор был в глубоком кризисе и ничего не писал. Имре Кальман отказался стать «почётным арийцем» после аншлюса Австрии и эмигрировал, тогда как его оперетты были запрещены в нацистской Германии, а две сестры Кальмана погибли в концлагерях. Та же судьба постигла и членов семьи Мечислава Вайнберга — композитор бежал в СССР от нацизма, однако и там подвергся репрессиям.



На концерте Chizhik Jazz Quartet прозвучат оригинальные композиции, вдохновленные музыкой этих композиторов, а также сочинениями Фредерика Шопена, Игоря Стравинского, Курта Вайля и других музыкантов, работавших в изгнании.



Состав:



Чижик-Джаз-Квартет



Алексей Чижик — вибрафон



Олег Белов — фортепиано



Михаил Фотченков — ударные



Алекс Ростоцкий — бас-гитара



Автор идеи — Юлия Бройдо