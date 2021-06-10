Клуб Birdland возобновляет работу

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » новости

Клуб Birdland возобновляет работу

10.06.2021


Клуб Birdland возобновляет работу
В марте 2020 года один из самых знаменитых джазовых клубов планеты, нью-йоркский Birdland закрылся в связи с пандемией COVID-19. И вот – приятная весточка, символ того, что человечество потихоньку выходит победителем в борьбе со зловредным вирусом: 1 июля Birdland возобновляет работу.

Понимая значимость этого события, владельцы клуба пошли на оригинальный и беспрецедентный шаг. Концерты «домашних» бэндов клуба - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Ensemble, Jim Caruso's Cast Party, The Lineup with Susie Mosher, David Ostwald's Louis Armstrong Eternity Band – весь июль можно будет посетить по той цене, которая действовала в клубе в 1949 году – 99 центов! Правда, для этого билеты необходимо заказывать заранее. Ленивым придется в день концерта этих коллективов заплатить «нормальную» цену – 10 долларов.

Июльская афиша клуба этими концертами не ограничивается. Помимо хоум бэндов в Birdland будут играть трио Эммета Коэна, Мэтт Мунистери, Джон Эрик Келсо и The EarRegulars, септет Аллана Харриса, квинтет Дельфайо Марсалиса, квартет Кена Пепловски, трио Джо Альтермана и квартет Оррина Ивенса. Джазовая жизнь в Birdland вновь бьет ключом!

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
23.01.2021Спасти Birdland
13.11.2020Финалисты «Arena Moscow Night. Наш джаз» сыграют с Мариам Мерабовой, Алексеем Кругловым и Николаем Моисеенко
23.09.2020Анонсы Академ Джаз Клуба на октябрь
02.09.2020Сентябрь в московском Академ Джаз Клубе
24.08.2020Не только классика – новое звучание шотландской волынки в Царицыне
24.07.2020Пятый, заключительный отборочный тур «Arena Moscow Night. Наш джаз»
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com