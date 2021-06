Клуб Birdland возобновляет работу

В марте 2020 года один из самых знаменитых джазовых клубов планеты, нью-йоркский Birdland закрылся в связи с пандемией COVID-19. И вот – приятная весточка, символ того, что человечество потихоньку выходит победителем в борьбе со зловредным вирусом: 1 июля Birdland возобновляет работу.



Понимая значимость этого события, владельцы клуба пошли на оригинальный и беспрецедентный шаг. Концерты «домашних» бэндов клуба - Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Ensemble, Jim Caruso's Cast Party, The Lineup with Susie Mosher, David Ostwald's Louis Armstrong Eternity Band – весь июль можно будет посетить по той цене, которая действовала в клубе в 1949 году – 99 центов! Правда, для этого билеты необходимо заказывать заранее. Ленивым придется в день концерта этих коллективов заплатить «нормальную» цену – 10 долларов.



Июльская афиша клуба этими концертами не ограничивается. Помимо хоум бэндов в Birdland будут играть трио Эммета Коэна, Мэтт Мунистери, Джон Эрик Келсо и The EarRegulars, септет Аллана Харриса, квинтет Дельфайо Марсалиса, квартет Кена Пепловски, трио Джо Альтермана и квартет Оррина Ивенса. Джазовая жизнь в Birdland вновь бьет ключом!



Леонид АУСКЕРН