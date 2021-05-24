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Фестиваль "Особое детство. Jazz"

24.05.2021


Фестиваль Особое детство. Jazz
6 июня в Москве пройдет уникальный благотворительный фестиваль "Особое детство. Jazz", в поддержку творчества детей с ограниченными возможностями. На сцене Центра лечебной педагогики выступят ведущие джазовые музыканты России. Для гостей также будет работать открытая ярмарка и фудкорт.

В программе, выступления Большого Джазового Оркестра п/у Петра Востокова, Á Paris Trio, квартета Петра Ившина и Натальи Скворцовой West Coast Sketches, трио гитариста Николая Куликова, а также воспитанников центра группы Moonberry Jam.
Завершит фестиваль совместный Jam Session музыкантов и всех желающих присоединиться к шоу импровизации.
Выступления будут сопровождаться танцами от профессиональных танцоров.
Ведущий - продюсер и журналист Виктор Радзиевский.

"Особое детство. Jazz", преследует благородную искреннюю цель — самым ярким и жизнерадостным способом помочь детям с особенностями в развитии, а также привлечь общественное внимание к положению людей с ограниченными возможностями. Не проходите мимо, подарите праздник себе и близким!

Фестиваль будет интересен не только детям, но и взрослым, которые неравнодушны к изысканной кухне и живой музыке.
Вход бесплатный для всех желающих!

Ждем вас 6 июня 2021г. в ЦЛП «Особое детство» по адресу: Москва, ул.Профсоюзная, 136к5 (м."Коньково"). В 12:00 стартует ярмарка, а джазовый фестиваль начнется в 13:00 и продлится до 19:00.
.
Подробности и регистрация: https://ccpmain.timepad.ru/event/1644989/


автор
Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл.
страна
Россия
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