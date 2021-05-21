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Умер Алексей Баташев

21.05.2021


Умер Алексей Баташев
15 мая в Москве умер Алексей Николаевич Баташев, выдающийся популяризатор джаза в Советском Союзе, а затем в России, музыкальный критик и сам музыкант, писатель, талантливый инженер, выпускник московсого Физтеха. Ему было 86 лет. Уже одно вышеприведенное перечисление говорит о том, что Алексей Баташев был поистине человеком ренессансного по широте таланта – он знал, умел и любил многое, но мы всегда будем помнить Алексея Николаевича, как человека, неразрывно связанного с развитием джаза в Советском Союзе. Горьковчанин по рождению (он родился 7 сентября 1934 года), он в 1960 году организовал первый в Москве клуб любителей джазовой музыки, а в 1972 году выпустил первую в СССР монографию «Советский джаз», посвященную истории развития джаза в нашей ранее общей стране.

Алексей Баташев, человек фантастической энергии и обаяния, был организатором и ведущим многих джазовых фестивалей в разных городах страны. Его прекрасно знала и ценила джазовая общественность и за рубежом. Он был одним из основателей Международной джазовой федерации при ЮНЕСКО. Его заслуги в деле развития джаза были отмечены в Польше Орденом Культурной Заслуги (1977), а в США – медалью 200-летия США. В 1995 году Алексей Николаевич был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств России.

У него было очень легкое и очень точное перо. Горжусь, что и страницы «Jazz-Квадрата» украсило несколько его материалов. Их можно перечитывать с неизменным удовольствием и сегодня. Есть в наших архивах и ценнейшие материалы о нем. Все, что написал Алексей Баташев, навсегда остается с нами. А вот российскому джазу этого человека будет очень не хватать…

Леонид АУСКЕРН
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