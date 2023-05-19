Проект "Отражение" Александра и Юрия Компанейцев

25 мая 2023 года в Светлановском зале ММДМ представят свой новый проект музыканты Александр и Юрий Компанейцы.

«Отражение» – мультиинструментальное шоу, где главная роль отводится ударным инструментам. Концерт сочетает музыку, слово, видео-арт и световые эффекты. Музыкантам удалось создать свой собственный жанр: зрители не только слушают череду концертных номеров, но и следят за сюжетом увлекательной истории с глубоким смыслом, оказываясь в особой, фантастической реальности.

Все пространство сцены заполнит целый оркестр ударных, от литавр до вибрафона и маримбы, от классической ударной установки до мультиперкуссионной, от дошедших из глубины веков этнических барабанов до изобретенного лишь на заре XXI века ханг пана (handpan). На равных с ударными играют духовые – флейта, труба и саксофон.

Музыканты исполнят произведения современных композиторов: отдадут дань уважения недавно ушедшему Эдуарду Артемьеву, сыграют музыку сербского перкуссиониста Небойши Живковича, мексикано-американского барабанщика Ивана Тревино, японца Дзе Хисаиси, известного по саундтрекам к фильмам Такеши Китано, и многих других авторов.

Литературные тексты прочтет легенда русского дубляжа Всеволод Кузнецов, чьим голосом говорят герои Киану Ривза, Брэда Питта, Уилла Смита. Бессменный автор текстов Максим Компанеец ранее включал в программу «Воспоминания ветра» цитаты из Сервантеса и Борхеса. Какими книжными ассоциациями он удивит публику на этот раз – узнают те, кто окажется в зале.

Ударная сила проекта – братья Александр Компанеец (маримба) и Юрий Компанеец (вибрафон), их коллеги Александр Ахмаев и Арсений Гурьянов, ансамбль перкуссионистов Percarus Duo – Михаил Путков и Владимир Терехов. На духовых играют юный трубач Ильяс Невретдинов, флейтистка Зоя Вязовская и саксофонист Егор Шаманин. Джазовую тему проведут один из главных джазовых пианистов современности Евгений Лебедев, бас-гитарист Антон Ревнюк и вокалистка Варвара Ревнюк. Специальным гостем программы станет гитарист группы «Моральный кодекс» Николай Девлет-Кильдеев, записавший сольные альбомы в стилях джаз, рок и авангард.