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Александр Хоукинс – двухдневная резиденция в КЦ «Дом»

21.02.2020


Александр Хоукинс – двухдневная резиденция в КЦ «Дом»
В рамках программы Года музыки Великобритании и России в культурном центре "Дом" в Москве состоится серия концертов экспериментальной джазовой музыки и свободной импровизации с участием британских музыкантов Александр Хоукинса, Эвана Паркера, трио Decoy, Джона Эдвардса и Стива Ноубла.

ПРОГРАММА

27 февраля, четверг
  • 1 отделение – Александр Хоукинс (Alexander Hawkins) – фортепиано соло
  • 2 отделение – Александр Хоукинс – фортепиано / Эван Паркер (Evan Parker) – саксофоны
28 февраля, пятница
  • Decoy Trio: Александр Хоукинс – Хаммонд-орган / Джон Эдвардс (John Edwards) – контрабас / Стив Ноубл (Steve Noble) – ударные. Специальный гость – Эван Паркер (саксофоны)

МУЗЫКАНТЫ:

АЛЕКСАНДР ХОУКИНС

Александр Хоукинс – лондонский композитор, пианист, органист и бэндлидер является сейчас, пожалуй, самой яркой звездой на мировой сцене креативного джаза. Совершенно неповторимая звуковая вселенная, создаваемая им в поисках идеального совмещения его любви к свободной импровизации и глубокого увлечения композицией и музыкальной структурой, сразу затягивает в себя слушателя, не выпуская ещё долгое время после концерта. Востребованный на крупнейших концертных и фестивальных сценах по всему миру, Хоукинс играет как сольно, так и в ансамблях с широким кругом выдающихся музыкантов – таких как Эван Паркер, Джон Сёрман, Джо Макфи, Мулату Астатке, Вадада Лео Смит, Энтони Брэкстон, Маршалл Аллен, Хан Беннинк, Хамид Дрейк, и Луи Мохоло.

ЭВАН ПАРКЕР

Знаменитый британский саксофонист, один из «отцов» европейской свободной импровизации Эван Паркер – гигант свободной музыки, стоявший у ее истоков и буквально создавший ее историю. Исследование саксофонных техник запечатлены на многочисленных записях Паркера: мультифоника, циркулярное дыхание, передувание, языковые щелчки и др. Инновационная игра Паркера с использованием расширенных техник, создающих иллюзию полифонии, его индивидуальное, ни с чем несравнимое звучание в сочетании с экспериментальным мышлением, сделали его одним из самых востребованных импровизаторов за последние полвека.

ТРИО DECOY

В трио Decoy проявляются лучшие качества Хоукинса-органиста, расширяющего наше представление о возможностях Хаммонд-органа. Компанию Хоукинсу составит одна из самых выдающихся и востребованных ритм-секций на мировой джазово-импровизационной сцене – лондонцы контрабасист Джон Эдвардс и барабанщик Стив Ноубл.

ДЖОН ЭДВАРДС

Джон Эдвардс взошел на мировую импровизационную сцену в конце 80-х, и в короткий срок успел влиться в гущу музыкальной жизни. Причем в последние годы активность Эдвардса приобрела колоссальные масштабы – при двухстах концертах по всему миру и пяти-шести релизах в год. Став безусловным лидером лондонской сцены, Эдвардс старается преодолевать все мыслимые границы – национальные, жанровые или границы собственного инструмента.

СТИВ НОУБЛ

Стив Ноубл со своей изощрённой, «кружевной» манерой игры уже несколько десятилетий считается одним из самых интересных и востребованных барабанщиков на современной новоджазовой сцене. Его тонкая, наполненная сложнейшими приёмами техника и фантастическое умение вступать во взаимодействие с партнёрами привлекали и привлекают к нему внимание корифеев экспериментального джаза.

фото: Alexander Hawkins by Dawid Laskowski


стиль
джаз
страна
Великобритания, Россия
музыкальный стиль
авангард
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