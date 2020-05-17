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Юрий Зиссер (1960-2020)

17.05.2020


Юрий Зиссер (1960-2020)
Основатель портала TUT.BY, видный белорусский предприниматель и меценат Юрий Зиссер не был практикующим музыкантом, но очень любил музыку, особенно академическую и джаз. Программист по образованию, он в 2015 году закончил еще и Белорусскую академию музыки по классу органа. Львовянин по месту рождения (Зиссер родился в этом западноукраинском городе 28 июня 1960 года), он внес очень заметный вклад в развитие музыкальной культуры ставшей для него родной Беларуси. Зиссер был вдохновлен идеей восстановления органов Беларуси, и при его спонсорской помощи были воссозданы органы в Минске, Несвиже и Пинске. В 2019 году он оказал основную финансовую поддержку прошедшему с большим успехом в Минске фестивалю Litvak Klezmer Fest.

Юрий Зиссер ушел 17 мая 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни. Белорусская культура, медиа-сообщество и страна в целом понесли тяжелую утрату. Зиссера будет не хватать многим…

Леонид АУСКЕРН


автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Беларусь
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