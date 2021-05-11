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ПРЕМИЯ РАДИО JAZZ 89.1 FM ЗАПУСКАЕТ ГОЛОСОВАНИЕ

11.05.2021


ПРЕМИЯ РАДИО JAZZ 89.1 FM ЗАПУСКАЕТ ГОЛОСОВАНИЕ
С 24 по 30 мая 2021 года в эфире Радио JAZZ 89.1 FM будут объявлены победители семи номинаций VII ежегодной Премии «Все цвета джаза».

Каждый желающий станет участником музыкальной истории и самостоятельно сможет выбрать лучшего из лучших за 2020 год в следующих номинациях:

«Восходящая звезда»

«Открытие года»

«Фестиваль года»

«Площадка года»

«Релиз года»

«Музыкант года»

«За вклад в развитие джазовой культуры в России»

Открытое голосование продлится на сайте https://radiojazzfm.ru/ с 10 по 23 мая.

Проголосовать может любой желающий не чаще одного раза в сутки.

30 мая на Радио JAZZ 89.1 FM состоится концерт, который продемонстрирует все возможные оттенки джаза: манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE, потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, заслуженный артист России Сергей Мазаев, один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин.

Ведущей концерта станет Мариам Мерабова.

Главным событием предстоящего праздника станет объявление победителя «За вклад в развитие джазовой музыки».

История

Награждение впервые состоялось в 2014 году и за 5 лет превратилось в большой джазовый праздник. С момента основания премии «Все цвета джаза» выступили более 70 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей.

Приглашаем Вас стать частью яркой музыкальной палитры «Все цвета джаза»!

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.


стиль
джаз
страна
Россия
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