ПРЕМИЯ РАДИО JAZZ 89.1 FM ЗАПУСКАЕТ ГОЛОСОВАНИЕ

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30 мая на Радио JAZZ 89.1 FM состоится концерт, который продемонстрирует все возможные оттенки джаза: манящий и притягательный коллектив MANKAGROOVE, потрясающий Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова, заслуженный артист России Сергей Мазаев, один из первых биг-бендов, зародившийся в эпоху свинга, государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, художественным руководителем которого является Борис Фрумкин.
Ведущей концерта станет Мариам Мерабова.
Главным событием предстоящего праздника станет объявление победителя «За вклад в развитие джазовой музыки».
История
Награждение впервые состоялось в 2014 году и за 5 лет превратилось в большой джазовый праздник. С момента основания премии «Все цвета джаза» выступили более 70 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей.
Приглашаем Вас стать частью яркой музыкальной палитры «Все цвета джаза»!
Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.