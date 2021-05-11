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Ural Music Night объявляет конкурс музыкальных журналистов

11.05.2021


Ural Music Night объявляет конкурс музыкальных журналистов
Организаторы Ural Music Night объявили конкурс музыкальных журналистов, победителей пригласят в пресс-тур и разместят их статьи на Afisha Daily и MTV.ru.

Команда Ural Music Night хочет поддержать журналистов, готовых писать рецензии на

творчество молодых музыкальных коллективов.

«Нам без молодых журналистов никуда. Именно они – обзорами, рецензиями и новостями помогают музыкантам двигаться вперед. Ural Music Night – это не только про музыку, но и про музыкальную индустрию и креативность вообще. Мы верим, что только синергия и талант помогут творческим ребятам развиваться дальше» - рассказывает о цели конкурса исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.

К участию приглашаются начинающие и действующие журналисты, блогеры, студенты, обучающиеся журналистике, авторы телеграм-каналов и пабликов о музыке и культуре. К конкурсу допускаются участники от 18 лет.

Помимо приглашения в пресс-тур победители смогут получить мерч UMN, а их статьи будут опубликованы на Afisha Daily, MTV.ru и в других СМИ, а также в журнале Ural Music Magazine, приуроченном к UMN-2021.

Судьями в конкурсе выступят журналисты и редакторы СМИ, оргкомитет Ural Music Night и редакция Ural Music Magazine.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 по 25 мая:

https://vk.com/wall-76477496_152151

Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте.


страна
Россия
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