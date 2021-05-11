Ural Music Night объявляет конкурс музыкальных журналистов
11.05.2021
Организаторы Ural Music Night объявили конкурс музыкальных журналистов, победителей пригласят в пресс-тур и разместят их статьи на Afisha Daily и MTV.ru.
Команда Ural Music Night хочет поддержать журналистов, готовых писать рецензии на
творчество молодых музыкальных коллективов.
«Нам без молодых журналистов никуда. Именно они – обзорами, рецензиями и новостями помогают музыкантам двигаться вперед. Ural Music Night – это не только про музыку, но и про музыкальную индустрию и креативность вообще. Мы верим, что только синергия и талант помогут творческим ребятам развиваться дальше» - рассказывает о цели конкурса исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.
К участию приглашаются начинающие и действующие журналисты, блогеры, студенты, обучающиеся журналистике, авторы телеграм-каналов и пабликов о музыке и культуре. К конкурсу допускаются участники от 18 лет.
Помимо приглашения в пресс-тур победители смогут получить мерч UMN, а их статьи будут опубликованы на Afisha Daily, MTV.ru и в других СМИ, а также в журнале Ural Music Magazine, приуроченном к UMN-2021.
Судьями в конкурсе выступят журналисты и редакторы СМИ, оргкомитет Ural Music Night и редакция Ural Music Magazine.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 11 по 25 мая: