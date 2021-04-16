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Концерт "St.Regis Jazz" - хиты Фрэнка Синатры



Традиция джазовых вечеров родилась в знаменитом отеле St. Regis New York. Столетняя история отеля насчитывает множество выступлений легенд мирового джаза, таких как Каунт Бэйси и Дюк Эллингтон. Джазовые вечера в отелях St. Regis по всему миру являются площадкой для эксклюзивных джазовых выступлений как знаменитых, так и молодых и талантливых исполнителей популярного американского музыкального жанра.

В Москве эту традицию принимает серия джазовых вечеров "Jazz Legends at St. Regis" с участием популярных джазовых музыкантов России.

На первом джазовом мероприятии в этом году для вас будет выступать обаятельный и талантливый Дмитрий Носков в сопровождении джаз-бэнда. В течение вечера вас ожидает погружение в атмосферу американского «высшего света» середины XX столетия. Пять элегантных музыкантов исполнят не только полюбившиеся многим хиты Фрэнка Синатры, но и более редкие его произведения по оригинальным партитурам. Солист шоу Дмитрий Носков не уступит Фрэнку и в прекрасном чувстве юмора: готовьтесь общаться, смеяться и наслаждаться! Вас ждет ощущение, что вы пришли на вечеринку к лучшему другу, который поёт и ведёт себя, как Фрэнк Синатра!

Дмитрий Носков – аранжировщик, кино-композитор и певец. Несколько лет назад он стремительно ворвался в мир джаза со своей программой и одноименной оригинальной композицией «Я буду петь тебе как Фрэнк», и моментально завоевал сердца и уши самых строгих ценителей творчества Синатры. Дмитрий — автор музыки к нескольким десяткам наиболее заметных отечественных фильмов («Текст», «Герой», «Т-34» «Салют — 7», «Притяжение» и т.д.). Он работал как аранжировщик для многих российских звезд поп-музыки, а также в проектах «Народный артист 1 и 2», «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», «Сан-Ремо в Москве». Одна из его авторских композиций оформляла заставку конкурса «Евровидение-2009» в Москве. Дмитрий с успехом выступает в джазовых клубах Москвы, Санкт-Петербурга, филармониях России. Участник фестивалей Джаз в саду Эрмитаж, Jazzman 2018 (Санкт — Петербург), Vr Jazz Fest (Москва), а также объездил с гастролями множество городов России и СНГ.



22 апреля в 19:00

Джазовый вечер в отеле St. Regis Москва Никольская

Легендарные хиты Фрэнка Синатры в исполнении Дмитрия Носкова и его джаз-бэнда



стиль

джаз

страна

Россия

музыкальный стиль

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