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«Пробуждение Земли»: вечер японской музыки и танца

12.04.2021


«Пробуждение Земли»: вечер японской музыки и танца
15 апреля традицию проведения «Посольских вечеров в Царицыне» продолжит концерт «Пробуждение Земли», посвященный культуре Японии.

Проект «Посольские вечера в Царицыне», организованный Национальным фондом поддержки правообладателей и Музеем-заповедником «Царицыно», знакомит российскую публику с красотой и многообразием культурного наследия народов мира. В ходе вечеров зарубежные посольства представляют программы, посвященные искусству своих стран, а онлайн-трансляция позволяет сделать аудиторию концертов максимально широкой.

Вечер «Пробуждение Земли» состоится при поддержке Посольства Японии в России и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Российской Федерации г-на Кодзуки Тоехиса.

Грациозность и экспрессивность традиционного японского танца продемонстрирует драматическая актриса и танцовщица Томоми Орита. Национальный дух и колорит передадут солисты ансамбля Wa-On, играющие на традиционных японских музыкальных инструментах (кото, сямисэн и сякухати), и музыканты из группы «Мияби» (барабаны тайко).

Онлайн-трансляция вечера пройдет на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» и на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне». Начало трансляции в 21:00.


стиль
этно
страна
Япония
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