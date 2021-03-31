Фестиваль Fields 2021 объявил первую волну артистов
31.03.2021
Шестой выпуск фестиваля изобретательной музыки Fields пройдет 4-8 августа 2021 года. В этом году фестиваль будет состоять из двух блоков: массивной основной программы в Mutabor, которая продлится три дня и две ночи, и специальных городских шоукейсов, которые будут распределены между пространствами Новой Третьяковки, Garage Screen, Лебединого Озера и Атма 360. Взаимодействуя с индустриальными пространствами, культурными институциями и центральными парками, Fields одновременно возьмет на себя функции музыкального фестиваля, рейва и городского праздника.
Сюжетная полифония Fields 2021 превратит фестиваль в иммерсивный звуковой экспириенс. Исследовать неизведанное или пойти знакомыми путями, погрузиться в созерцательное забвение или утонуть в первобытном танцевальном экстазе, устроить научную экспедицию или положиться на свою интуицию — каждый посетитель проживет эту неделю по собственному сценарию.
Фестиваль Fields — это утопия для музыкальных гедонистов и настоящая авантюра для тех, кто готов покинуть зону звукового комфорта. Диковинная электроника, бесстрашный джаз, экзотический фольклор, новая композиторская музыка, чистосердечный поп, захватывающие концерты-перформансы и другие феномены — жанровая разметка Fields по-прежнему номинальна, а его главными героями остаются изобретатели, вольнодумцы, гении и аутсайдеры.
Первая волна артистов
Цифровой нью-эйдж, символистский пост-рэп, алтайская горловая музыка, крымскотатарское фолк-техно, модулярная поэзия, декадентский эмбиент, романтический лоуфай-хаус, экстатичный рейв-поп и другие звуковые откровения — в первой волне Fields 2021.
Как и прежде, Fields избегает акцентов и выступает против медийной дискриминации. Все артисты на фестивале равноправны, и каждый из них — по-своему хедлайнер.
В первой волне артистов:
— Британская звезда неряшливо-романтического лоу-фай-хауса Ross From Friends в полном живом составе — с саксофоном и бас-гитарой;
— Легенда пленочного эмбиента и искусный дроун-провокатор Уильям Басински — прямиком из LA;
— Находчивая мультиинструменталистка и изобретательница Kate NV, за минувший год превратившаяся в поп-звезду — в составе полноценного бэнда;
— Хип-хоп-революционер Zavet, получивший звание «русского JPEGMAFIA» и наполнивший русский рэп музыкальным благозвучием и символисткими смыслами.