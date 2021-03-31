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Фестиваль Fields 2021 объявил первую волну артистов



Шестой выпуск фестиваля изобретательной музыки Fields пройдет 4-8 августа 2021 года. В этом году фестиваль будет состоять из двух блоков: массивной основной программы в Mutabor, которая продлится три дня и две ночи, и специальных городских шоукейсов, которые будут распределены между пространствами Новой Третьяковки, Garage Screen, Лебединого Озера и Атма 360. Взаимодействуя с индустриальными пространствами, культурными институциями и центральными парками, Fields одновременно возьмет на себя функции музыкального фестиваля, рейва и городского праздника.



Сюжетная полифония Fields 2021 превратит фестиваль в иммерсивный звуковой экспириенс. Исследовать неизведанное или пойти знакомыми путями, погрузиться в созерцательное забвение или утонуть в первобытном танцевальном экстазе, устроить научную экспедицию или положиться на свою интуицию — каждый посетитель проживет эту неделю по собственному сценарию.



Фестиваль Fields — это утопия для музыкальных гедонистов и настоящая авантюра для тех, кто готов покинуть зону звукового комфорта. Диковинная электроника, бесстрашный джаз, экзотический фольклор, новая композиторская музыка, чистосердечный поп, захватывающие концерты-перформансы и другие феномены — жанровая разметка Fields по-прежнему номинальна, а его главными героями остаются изобретатели, вольнодумцы, гении и аутсайдеры.



Первая волна артистов



Цифровой нью-эйдж, символистский пост-рэп, алтайская горловая музыка, крымскотатарское фолк-техно, модулярная поэзия, декадентский эмбиент, романтический лоуфай-хаус, экстатичный рейв-поп и другие звуковые откровения — в первой волне Fields 2021.



Как и прежде, Fields избегает акцентов и выступает против медийной дискриминации. Все артисты на фестивале равноправны, и каждый из них — по-своему хедлайнер.



В первой волне артистов:



— Британская звезда неряшливо-романтического лоу-фай-хауса Ross From Friends в полном живом составе — с саксофоном и бас-гитарой;



— Легенда пленочного эмбиента и искусный дроун-провокатор Уильям Басински — прямиком из LA;



— Находчивая мультиинструменталистка и изобретательница Kate NV, за минувший год превратившаяся в поп-звезду — в составе полноценного бэнда;



— Хип-хоп-революционер Zavet, получивший звание «русского JPEGMAFIA» и наполнивший русский рэп музыкальным благозвучием и символисткими смыслами.



— Ноу-джаз-квартет Бром, сочетающий академическую точность, джазовую непосредственность и ожесточенность хардкора;



— Латвийская чародейка Sign Libra, существующая где-то между виртуальным пространством вапорвейва и аналоговой романтикой нью-эйджа;



— Громовержец танцполов Moa Pillar и его эльфийская принцесса Ушко — с полноценной совместной программой где-то на стыке транса, бейса и классической русской попсы.



— Бахчисарайский дуэт Эдi, разрушающий границы между крымскотатарским фольклором и ритуальным рейвом.



— Главный московский саунд-перформер и создатель самого эксцентричного русского фестиваля Структурность (канувшего в лету) — Леонид Котельников, он же fake_trailers;



— Украинская электронная дива Poly Chain и ее ритмичная модулярная меланхолия;



— Бывший гитарист и соавтор четырех Дельфина, Павел Додонов представит авангардную гитарную импровизацию на стыке дроуна и техно;



— Петербургский гуру космогонического эмбиента и тропической экзотики X.Y.R.;



— Горловое пение в напористом исполнении алтайской группы Бай Терек, переосмысляющей наследие разных музыкальных культур — от Калмыкии до Ирана;



— Экзотический солнечный даб от участницы украинского трио Chillera — в рамках ее сольного проекта Mlin Patz;



— Со-основатель группы Ленинград, кинокомпозитор и модулярный заводила со стажем, Игорь Вдовин представит совместный аудио-перформанс с поэтессой Аллой Горбуновой;



— Бескомпромиссный электронный дуэт ПТУ, блуждающий по границе скоростного техно, псай-транса и внежанрового авангарда;



— Бардтроника в исполнении молодого поэта-песенника и продюсера Подъем на спуске;



— Гений дискомфортной электроники на стыке академического авангарда, нойза и глитча и с недавних пор владелец собственного лейбла CANT — Zurkas Tepla;



— Сибирский дуэт Zarya, подруживший EDM и андеграундную бейс-электронику с классическим русским попом;



— Ориентальных дел мастер, танцевальный гипнотизер и мультиинструменталист — петербуржец Misha Sultan с полноценным лайвом;



— Молодое фьюжн-трио DYW, деликатно заходящее на территорию фри джаза, эмбиента и авангарда;



— Вокалистка и мультиинструменталистка Катя Ширшкова с медитативным дроун-перформансом;



— Мелодичная и обволакивающая электроника, скромная и танцевальная одновременно, — от молодой продюсерки Lunatubique.



страна

Россия Расскажи друзьям:





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