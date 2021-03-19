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Даниил Крамер откроет «Джазовый нестандарт» на «Радио России» в свой день рождения







Ежемесячное джазовое обозрение Даниила Крамера будет выходить каждое третье воскресенье месяца. Слушателей ждет обзор знаменательных дат и событий, а также фирменный мастер-класс от маэстро джаза. Режиссёром программы стала Наталья Замиралова, а за музыкальное оформление выпусков отвечает звукорежиссёр Владимир Тарасов.



– Почему «Джазовый нестандарт»? Просто мы решили обыграть известное словосочетание «джазовый стандарт» (популярная джазовая песня, или инструментальная композиция, которая служит основой для спонтанной импровизации), – говорит кандидат искусствоведения, автор и ведущая программы «Серьёзная музыка» Людмила Осипова. – Но главное – потому, что мировая знаменитость Даниил Крамер – яркая, неординарная личность с совершенно нестандартной подачей материала.



Первый выпуск «Джазового нестандарта» будет посвящён эстетической стороне музыкальной речи. Д. Крамер расскажет, как создать музыкальное произведение, которое смогло бы увлечь, захватить слушателя, заставило бы его переживать, и объяснит, какие специальные приёмы помогут раскрыть смысл, вложенный автором в музыку. Завершит дебютный выпуск композиция «Странный блюз». В дальнейшем в рубрике Даниила Крамера – рассказы о джазовых стандартах, жанрах, о джазовом ритме.



– Всем музыкантам я желаю написать самый лучший опус на свете и стать гением, а всем остальным – понять, что музыка – не просто произведение, музыка – это язык, это характер, это смысл, – говорит Даниил Крамер.



– Джаз в России набирает всё большую популярность, и во многом это происходит благодаря великолепным российским джазменам: они вдохновляют, заряжают любовью к джазу всех вокруг. Даниил Крамер – ярчайший пример, – говорит первый заместитель председателя правления РМС Юлия Иванина. – В составе Российского музыкального союза уже несколько лет действует Гильдия джазового искусства, которая реализует целый ряд интересных проектов. Мы очень рады началу сотрудничества с главной радиостанцией страны "Радио России". Надеемся, что наша совместная рубрика будет иметь успех у слушателей.



По словам Юлии Иваниной, Российский музыкальный союз планирует новые циклы программ совместно с «Радио России».



Прямой эфир и подкаст «Джазового нестандарта с Даниилом Крамером» в рамках программы «Серьёзная музыка» будет доступен на сайте «Радио Россия». (правильно – «Радио России»)



Начало эфира 21 марта в 23.10 час. по московскому времени

Повтор – 27 марта в 01.10 час. Премьера рубрики «Джазовый нестандарт с Даниилом Крамером» состоится на «Радио России» в программе «Серьезная музыка» 21 марта 2021 года. Совместный джазовый проект «Радио России» и Российского музыкального союза (РМС) будет представлен на главной федеральной радиостанции в день рождения Народного артиста РФ, пианиста, композитора, педагога, члена Совета РМС Даниила Крамера, которому 21 марта исполнится 61 год.Ежемесячное джазовое обозрение Даниила Крамера будет выходить каждое третье воскресенье месяца. Слушателей ждет обзор знаменательных дат и событий, а также фирменный мастер-класс от маэстро джаза. Режиссёром программы стала Наталья Замиралова, а за музыкальное оформление выпусков отвечает звукорежиссёр Владимир Тарасов.Первый выпуск «Джазового нестандарта» будет посвящён эстетической стороне музыкальной речи. Д. Крамер расскажет, как создать музыкальное произведение, которое смогло бы увлечь, захватить слушателя, заставило бы его переживать, и объяснит, какие специальные приёмы помогут раскрыть смысл, вложенный автором в музыку. Завершит дебютный выпуск композиция «Странный блюз». В дальнейшем в рубрике Даниила Крамера – рассказы о джазовых стандартах, жанрах, о джазовом ритме.По словам Юлии Иваниной, Российский музыкальный союз планирует новые циклы программ совместно с «Радио России».



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